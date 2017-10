"Csak" 31,5 millió dollárral kezdett a Szárnyas fejvadász 2049

A Szárnyas fejvadász című kultfilm folytatásának nyitóhétvégi bevételét 45-50 millió dollár közé becsülték, mivel a film remek kritikákat kapott, és rengeteg jegyet vásároltak elővételben - írta a Variety.com filmes portál.

Ehhez képest a Denis Villeneuve rendezte mozira mindössze 12,7 millió dollár értékben váltottak jegyet pénteken, valamint a csütörtöki elővetítéseken. Szombaton 11 százalékkal esett vissza a jegyeladás, ami 11,4 millió dollár bevételt jelentett, vasárnap pedig 7,4 millió dollár körül alakult az összbevétel.

A mozi alulteljesítésének legfőbb oka a 163 perces játékidő, amely egyrészt a filmvetítések számát is korlátozza, másrészt a fiatalabb közönség számára sem bizonyult annyira vonzónak. Az elemzők szerint a nyitóhétvégi várakozások elmaradásának másik oka, hogy a film a nők körében sem annyira népszerű.

A Szárnyas fejvadász 2049 főhősét Ryan Gosling játssza. A fiatal fejvadász a világot káoszba döntő súlyos titok nyomára bukkan, amelynek megfejtéséhez fel kell kutatnia a harminc éve eltűnt Decardot, akit az 1982-es, Ridley Scott rendezésében készült sci-fiben Harrison Ford játszott. Ford a folytatásban is visszatér az egykori replikánsvadász szerepében.

A bevételi lista második helyén szintén egy premierfilm, a Charles Martin regényén alapuló és Idris Elba, valamint Kate Winslet főszereplésével készült Hegyek között című dráma végzett, csekély 10,1 millió dolláros bevétellel.

Továbbra is dobogós helyen szerepel Stephen King Az című horrorja, amely 9,6 millió dollár bevételt hozott ötödik hétvégéjén, ami azt jelenti, hogy a mozi immár 600 millió dolláros összbevételnél tart világszerte.

A várakozásokat enyhén felülmúlva, 8,8 millió dolláros jegybevétellel érkezett be negyedikként a My Little Pony: A film (2017) című animációs mozi, amelyben mások mellett Emily Blunt, Kristin Chenoweth, Uzo Aduba és Sia kölcsönzi a hangját a szereplőknek.

Megosztott ötödik helyen végzett a Kingsman: Az Aranykör, valamint a Barry Seal: A beszállító. Mindkét filmre nagyjából 8,1 millió dollár értékben váltottak jegyet a mozilátogatók.

