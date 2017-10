Varnus Xavér megindító sorai Törőcsik Marihoz

„Törőcsik Mariska, ez a csodálatos angyal nagyon rosszul van, súlyos tüdőgyulladással fekszik a szombathelyi kórház intenzív osztályán. Lehet, hogy a kollektív gondolat ereje csak szóbeszéd, de az is lehet, hogy igaz. Gondoljatok rá tehát! Oly jó lenne, ha még egy kicsit maradhatna. Annyira gyönyörű ez az ősz. S oda, ahová jegye szól (amint mindannyiunk jegye is), később is megy majd vonat. Bár neki, ha egy napon mégis elindul, hatlovas hintó járna, s mennyei konfetti-zápor" – írja Varnus Xavér orgonaművész Facebook oldalán.

A 81 esztendős, kétszeres Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas magyar színművésznő év eleje óta kórházban van, azóta állapota többször javult, volt, hogy néhány napra haza is engedték, azonban később is ápolásra szorult – emlékeztet a hvg.hu.

Múlt héten állapota újra rosszabbra fordult, így a szombathelyi Markusovszky-kórház intenzív osztályára került.

Törőcsik Marit Mészáros Márta régóta várt új alkotásában, az Aurora Borealis – Északi fény című filmben láthatjuk, ami csütörtökön kerül a mozikba.

