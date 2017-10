Különleges felvételek kerültek elő 1956-ról

A Látlelet egy kórházról – Tétényi-1956 című film támogatója az 1956-os Emlékbizottság, vagyis a Terror Háza Múzeum volt – mondta az InfoRádiónak Kinyó Ferenczy Tamás rendező. A megvalósításra Zsigmond Vilmos dokumentumfilmes pályázata alapján került sor.

A szereplők, helyszínek megtalálása, az archív anyagok felkutatása kétéves történészi és forgatókönyvírói munka eredménye. Varga János filmtörténész hívta fel a készítők figyelmét a forgatások alatt azokra a korabeli felvételekre, melyek annak idején a Fővárosi Tanács Tétényi úti Kórházában készültek (így hívták a Szent Imre Kórházat). Ezek az első pillanatra jelentéktelennek tűnő felvételek a film során ismételgetve akkor válnak igazán drámaivá, amikor kiderül, hogy a hadikórházzá vált intézményben vagyunk, és az 1956-os önkéntes nővérek a videókat megtekintve nemcsak önmagukkal szembesülnek, hanem a munka során elhunyt önkéntestársukat, Magyar Katalint is felismerik. A készítők nagyon vigyáztak arra, hogy az egykori önkéntes nővérek ne tudják meg idő előtt, miféle felvételeket fognak látni 1956-ról, és a kamerák valóban az események újraélésének első pillanatát örökíthessék meg.

A "Látlelet egy kórházról" részben a dolgozók helytállásáról szól, illetve arról, hogy hihetetlen szervezőmunkával, hadiorvosi tapasztalatai segítségével Pálóczy József, a munkástanács elnöke és a kórház igazgatóhelyettese hogyan szervezte meg az önkéntes ápolónők munkáját a forradalom okozta kaotikus napokban.



Zártkörű vetítésre már sor került, de egyelőre jogi akadálya van annak, hogy a nagyközönség is láthassa a filmet – hangsúlyozta a rendező. Ezt ugyanis egy játékfilm tanulmányának szánták eredetileg, viszont azt nem gondolták, hogy ilyen drámai fordulatok zajlanak le a forgatás során, sőt a forgatás befejezése óta is kerültek elő újabb és újabb döbbenetes, korabeli felvételek. A meglepő fejleményeknek köszönhetően könyv is készül a Tétényi úti kórház történetéről és magáról a forgatásról – tette hozzá. Nemcsak a történetnek, hanem magának a filmnek is sajátos sorsa van, ami a mai kor lenyomata is egyben.



Kapcsolódó hanganyagok Kinyó Ferenczy Tamás a Látlelet egy kórházról című filmről

