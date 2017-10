Meghalt Fats Domino

A zenészt 89 éves korában, kedden érte halál - jelentette be Mark Bone, a louisianai Jefferson megye halottkémi hivatalának illetékese.

Domino pályafutása alatt több mint 110 millió hanglemezt adott el. Legnagyobb sikerei között tartják számon a Blueberry Hill, a Walkin To New Orleans, az Ain,t That a Shame, a Jambalaya, az I,m Ready, a Mardi Gras in New Orleans, a Let The Four Winds Blow és a Blue Monday című dalokat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!