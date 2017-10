Hobo: Három-négy pocsék dalszöveget írtam életemben

A kétkötetes munkában – melynek összeállításában nagyobbik lánya is segédkezett – a művész tevékenységének elmúlt ötven évének összegzése: novellák, fordítások és dalszövegek is szerepet kapnak benne. Bár Hobo korábban arról beszélt, nem hallgatja vissza zenei produkcióit, most a könyv megírása miatt mégis rákényszerült.

„Három-négy pocsék dalszöveget írtam életemben” – jelentette ki a művész önkritikusan. Mindegyik benne van a könyvben – tette hozzá. Noha igyekezett mindent belepakolni a két kötetbe, sajnos akadt olyan munkája, amit nem talált meg, így azok kimaradtak. Ez történt az Omegának írt – angolra is lefordított – lemez szövegeivel is.

A zenész szövegírói pályafutásáról kiderült, hogy a hatvanas években kezdődött a Csillagok, ne ragyogjatok című dallal, melyet a Keksz együttesnek írt. Az énekesi pályáját is a zenekarnak és frontemberének Baksa-Soós Jánosnak köszönheti – tette hozzá.

Hobo a hatalommal való pimaszkodásról és a szabadság kereséséről is beszélt az Arénában, erről itt olvashat.

