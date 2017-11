Ilyen volt a budapesti Queen-koncert

26 évvel a legendás Freddie Mercury halála után a magyar Queen rajongók hónapja az idei november. Szombaton az együttes munkásságát továbbvivő Brian Mayhez és Roger Taylorhoz csatlakozott amerikai Adam Lambert adott fergeteges koncertet a Papp László Budapest Sportarénában, előtte pedig moziban mutatták be a klasszikus kvartett 1986-os népstadionbeli fellépésének felújított filmváltozatát. A hónap végén a We will rock you musicalt mutatják be a magyar fővárosban.

Ma már rocktörténelemnek számít, hogy az 1971-ben alakult Queen együttes a vasfüggönyt átlépve a kelet-európai blokkban először a Népstadionban lépett fel 1986. július 27-én.

A néhai Freddie Mercury egy magyar népdallal kedveskedett a több mint 72 ezres tömegnek.

A brit együttes Magyarországra csábítása nem volt egyszerű. Az akkori koncertszervező már 1983-ban elkezdte az előkészületeket, de a Queen gázsija hatalmas volt, azt az akkoriban soknak számító több száz forintos jegyárakkal sem lehetett kigazdálkodni. Így jött az ötlet, hogy a magyar filmipar egy filmet készít az előadásból, és ennek értékesítéséből egészítik ki Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor és John Deacon, valamint stábjuk díját. Ebből lett a Magic – a Queen Budapesten, majd a 2000-es években már Hungarian Rhapsody című film. A felújított filmet tökéletes kép- és hangminőségben a Budapesti Klasszikus Film Maraton közönsége láthatta először nagyvásznon a múlt szombati koncert előtt a Corvin moziban.

Ez pedig már Brian May köszöntése volt 2017. november 4-én. A legendás gitáros az elmúlt 26 évben többször adott szóló koncertet a magyar fővárosban, a 2000-es évek elején pedig a Paul Rodgerssel kiegészült Queennel lépett fel két alkalommal is az Arénában. 31 év után újra elhangzott a Tavaszi szél, Brian May gitárjátékával és mintegy 12 ezer ember énekével.

Az egykori együttes két tagjával már 5 éve turnézó 35 éves Adam Lambert, az American Idol felfedezettje elevenítette meg a Queen-dalokat.

És a szombati koncerttel nem fejeződött be a Queen széria. Ugyanis a hónap végén lesz a premierje Budapesten a 2002-ben Londonban bemutatott, és azóta már 17 országban játszott We Will Rock You musicelnek.

