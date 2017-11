Kiss Anna: meg kell élni, hogy innen nincs tovább

A Magyar Művészeti Akadémia Kiss Anna Kossuth-díjas költőnek adományozta a Nemzet Művésze-díjat. Különleges, népi folklorisztikus elemekkel átszőtt nagy hatású költői világa, a líra és a dráma műfajában is kiemelkedő életművéért részesült az elismerésben.

Kiss Anna mind köszönőbeszédében, mind az InfoRádiónak a díjátadó után adott interjújában kiemelte: a katarzis érzése rendkívül fontos az ember életében, elengedhetetlen a teljes élet megéléséhez még a tragédiák katarzisa is.

"Nem valami homályos dolog az, amikor írok, hanem nagyon is világos, az ember tudata és tudatalattija ilyenkor egyszerre működik.

Ez egy rendkívül koncentrált állapot, a legvilágosabb állapotok egyike. De egy másik világ.

És ha a vers világából kijövök, akkor tudom megállapítani, csináltam-e valamit. Nem azonnal, hanem kicsivel később. És ha valami olyat sikerült leírnom, ami másnak katarzist okozhat, az nekem is azt okoz, mert a saját verseimet is így olvasom. Ezen kívül mások művei ugyanígy hatnak rám, könnyen előjön a katarzisérzés is bennem" - mondta Kiss Anna.

A költő a tragédiák és az élettragédiák katarzisát is sokra tartja:

"azt hiszem, az ember nem ember anélkül, amíg meg nem él egy-két ilyet, amikor az az érzése, hogy innen nincs tovább".

Kiss Anna szürrealitásba hajló verseit talán nem olyan könnyű befogadni. Egy korábbi interjúban elmondta, hogy mindig nyit egy ablakot az olvasók számára.

"Mindig gondolok arra, hogy adjak valami támpontot, ha más nem, egy szót, mert tudom: ha azt az ablakot becsukom vagy nem nyitom meg, akkor magamnak írtam. Mert a költő egy olyan bolond valaki, aki elrugaszkodik a valóságtól azokban a pillanatokban, amikor ír, merthogy befele él. De az én belső világomban más csak közlekedni tudhat, de nem ismerheti más, ezért ez így becsületes, hogy adok támpontot" - mondta a Nemzet Művésze.

A támpont gyakran a szerkesztésnél villan be, amikor az alkotás első folyamán túl van és rendbe rakja a verset - tette hozzá a költő.

Ilyen ablakot a költő nyit, megzenésítéssel például nem keletkezik. Az ugyanakkor, hogy a Kaláka Együttes megzenésíti Kiss Anna verseit, hozzáad az alkotásokhoz. Tulajdonképpen visszaviszik a verset az eredeti állapotába, a legkorábbi ember ugyanis énekelt szöveget mondott. Egy mai indián például nem tudja, mi az a vers. Azt kell tőlük kérdezni, hogy hány versed van?

Kiss Annát boldoggá tette az elismerés. "Felelősséget már nem tud rám tenni, mert eddig is felelősséggel éltem ezen a téren is. De örömöt érzek".

