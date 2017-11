Felépülhet hazánkban a világhírű magyar pavilon

Makovecz Imre 2011-es halálát követően határozta el az egykor vele dolgozó csapat, hogy újragondolja a Héttorony Fesztivált – mondta az InfoRádiónak Horváth László fesztiváligazgató. Úgy vélték, a Kossuth-díjas építész életművét akkor tudják erősíteni, ha a Kárpát-medencében található általa tervezett épületeket belakják.

A fesztivál alkalmával kiállításokat és építészeti kerekasztal-beszélgetéseket szerveznek, nép- és világzenei koncerteket tartanak. Az magyar organikus építészet mestere szerette a két műfajt, sőt sokat járt táncházakba is – tette hozzá a Héttorony Fesztivál igazgatója.

A Villányi úti Szent Imre templomban – ahová Makovecz Imre járt imádkozni – fellép a Pro Musica Leánykar Szabó Dénes karmester vezetésével. A fesztivált záró gálát a Vigadóban rendezik meg november 20-án, az építész születésnapján, ahol Dresch Mihály két kvartettje kápráztatja el a nagyérdeműt.

Világsztárok is helyet kapnak a rendezvénysorozaton: a tuvai torokéneklés kiemelkedő formációja a Huun-Huur-Tu a makói Hagymaházban várja a közönséget. A bécsi Hundertwasser Múzeumban pedig Koós Károly és Makovecz Imre életművét mutatja be Anthony Gall építész.

Kiss Ferenc, a fesztivál művészeti vezetőjének zenekara, az Etnofon Zenei Társulás a Fonó Budai Zeneházban tart koncertet november 19-én. A zeneszerző alkotta meg a sevillai pavilon programzenéjét, és ő kapta meg Makovecz Imrétől a jogosítványt, hogy a Héttorony szellemiségét tovább vigye. A helyszínen az 1992-es pavilon makettje is megtekinthető. Éveken belül pedig életnagyságban is látható lesz itthon az épület, ami akár zarándokhely is lehet – tette hozzá a fesztiváligazgató.

Ízlésformáló szerepe is van a kezdeményezésnek, ugyanis határon túlra ritkán jutnak el hasonló produkciók, pedig Horváth László szerint lenne rá igény.

