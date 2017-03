A Könyvpercek magazin 2017. március 14-i adása

Orcsik Roland első regénye háborús könyv, noha valójában egyetlen jelenete sem a harctéren játszódik. A Fantomkommandó azt mutatja meg, milyen amikor a fenyegetettség teljesen felforgatja egy kis közösség életét, és átformálja az emberek gondolkodását is. A mű helyszíne a kilencvenes évek délszláv háborúinak egy névtelen kisvárosa, ahol azért akadnak olyan fiatalok is, akiknek a zenélés még ilyenkor is meghatározó része a mindennapjaiknak, s nem hajlandóak lemondani az álmaikról. Seres Gerda beszélgetett a szerzővel. LE: Orcsik Rolandot hallották a Fantomkommandó című regényéről.

