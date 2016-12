A magyarok ilyen jó őszt még nem zártak a Bundesligában

A tabellát a Bayern München vezeti, sorozatban hatodszor telelhet az élen. Ez nyilván nem meglepetés, dacára annak, hogy Carlo Ancelotti személyében új edző került a csapat élére. Alig kellett formálnia alaptizenegyén, Mats Hummels kivétel nem is épített be senkit. A Bayern az első 16 fordulóban 39 pontot szerzett, ez kevesebb, mint amennyit a rekordbajnok a Guardiola-éra első őszén (2013, 44 pont), amennyit a Nationalelf által megnyert világbajnokság után (2014, 42), vagy, amennyit tavaly (2015, 43) gyűjtött. Ebben a periódusban mindössze másodszor maradt negyven szerzett gól alatt, igaz, az elsőnél (2014) egészen extrém volt a gólkülönbsége, a 39 szerzettel szemben csupán hármat kapott.

Ancelottinál tizennégy játékos játszott eddig legalább tíz bajnokin (Neuer, Hummels, Javi Martínez, Alaba, Thiago, Xabi Alonso, Lahm, Kimmich, Vidal, Ribéry, Robben, Douglas Costa, Lewandowski, Müller), másfelől heten (az első hat és a lengyel középcsatár) töltött legalább ezer percet a pályán. Lewandowski ezen az őszön is termelte a gólokat, de a Kicker osztályozókönyvében megelőzi őt Arjen Robben, Philipp Lahm, Franck Ribéry és Thiago is. Két játékos helyezése meglepetés az osztályozókönyvben: Manuel Neuer csak a középmezőnyben van (ahogyan a kapusok külön listáján is), de még rosszabbul sikerült az ősz a mindössze egyetlen bajnoki gólt szerző Thomas Müllernek, aki még soha nem volt a rangsoroltak között az utolsó előtti Bayern-játékos. Most igen.

Noha a Bayern München csupán három ponttal vezeti a bajnokságot, s ez a vesztett pontokat tekintve a topligákban a legkisebb különbség, szinte egyetlen elemző vagy akár fogadóiroda sem adja jelét kétkedésének. Nagy valószínűséggel ismét a Bayern nyeri meg majd a Bundesligát. Arról már sokkal élesebb a vita, hogy mely klubok végezhetnek a BL-indulást érő helyeken. Azok, amelyeket az idény előtt oda vártak (Borussia Dortmund, Leverkusen, Gladbach, Schalke, Wolfsburg), a BVB kivételével nagy valószínűséggel nem kerülnek a második–negyedik helyre. Maradnak a meglepetés-csapatok.

Elsősorban az újonc RB Leipzig, amely a hatvanas évek Nürnbergjének, a kilencvenes évek Kaiserslauternjének útját járva két fordulóval ezelőtt még vezetett a Bundesligában. Egy meglepő (az Ingolstadt ellen) és egy papírforma-vereség (a Bayern ellen) után most „csak” második, de ezzel is felülmúlt minden várakozást. A német sajtóban szinte naponta lehet olvasni arról, hogy az RB Leipzig népszerűtlen, mert pénzzel felpumpált, múlt nélküli csapatnak tartják a riválisok szurkolói, de ez a szakmai sikereit nem csorbítja.

A klub nem befutott, kész játékosokat vásárolt drága pénzen, hanem fiatal játékosokat gyúrt nagyon sikeres csapattá. A Kicker átlagosztályzatai alapján a Bayern (3,06) éppen csak megelőzi az RB Leipziget (3,07) – azt, persze, hozzá kell tenni, hogy a két csapat egymás elleni mérkőzésén ennél százszor nagyobb volt a különbség a Bayern javára. Az RB Leipzigben ketten töltötték a pályán a maximális 1440 percet ősszel: Gulácsi Péter, valamint a csapatkapitány, Willi Orban. A lipcseiek stábjában dolgozik Löw Zsolt pályaedző is. Egyetlen percnyi játéklehetőséget sem kapott Kalmár Zsolt.

Nagyszerű őszt zárt Dárdai Pál Hertha BSC-je is. A berliniek a nyolc hazai mérkőzésükből hetet megnyertek, elsősorban ennek köszönhetik, hogy megismételték egy évvel korábbi helyezésüket. Az első 16 fordulóban egy ponttal többet szereztek, mint 2015-ben ugyanebben a szakaszban. Érdekes, hogy az első számú német szaklap, a Kicker nem értékelte igazán a fővárosi klub játékosainak teljesítményét: az átlagosztályzatokat tekintve a Herthát csak a hetedik helyre rangsorolta. A kék-fehérek soraiból a két norvégot, Rune Jarsteint és Per Ciljan Skjelbredet látta a legjobbnak. Jarstein kapus jó teljesítménye nyilvánvalóan a stáb másik magyar tagjának, Petry Zsoltnak a munkáját is dicséri.

Nagy meglepetés az Eintracht Frankfurt negyedik helyezése, kilenc hellyel és tizenöt ponttal jobb 2015-ös önmagánál. A 34. évében járó Huszti Szabolcs tizenöt mérkőzésen játszott, a legkiemelkedőbb mecse a Borussia Dortmund elleni 2-1 volt, amelyen góllal és gólpasszal segítette győzelemhez a csapatát.

Talán még váratlanabb a Hoffenheim szereplése. A mezőny egyedüli veretlen (!) alakulata a Bundesliga olasz csapata, már ha arra gondolunk, hogy tizenhat mérkőzéséből tíz döntetlenre végződött. A Hoffenheim egy éve az utolsó helyen telet a Bundesligában, most a BL-szereplés kiharcolása sem elérhetetlen álom a számára. Szalai Ádám hat mérkőzésen összesen csupán 135 percet játszott, egy gólt szerzett.

Gulácsi Péter, Huszti Szabolcs és Szalai Ádám mellett még egy magyar játszott ősszel a Bundesliga 1-ben: a Werder Bremen által a Darmstadtnak kölcsönadott Kleinheusler László. Tizenkét találkozón 782 perc jutott neki, sajnos, gyenge a csapata, nagy valószínűséggel egyike lesz a kiesőknek. A Kicker osztályzatai alapján a magyar válogatott középpályás csapata ötödik legjobbja.

A tabella:

1. Bayern München 16 38- 9 39 pont

2. RB Leipzig 16 31-15 36

3. Hertha Berlin 16 24-16 30

4. Eintracht Frankfurt 16 22-12 29

5. 1899 Hoffenheim 16 28-17 28

6. Borussia Dortmund 16 35-19 27

7. 1. FC Köln 16 21-15 25

8. SC Freiburg 16 21-27 23

9. Bayer Leverkusen 16 23-24 21

10. FSV Mainz 05 16 26-30 20

11. FC Schalke 04 16 20-19 18

12. FC Augsburg 16 13-17 18

13. VfL Wolfsburg 16 15-24 16

14. Borussia Mönchengladbach 16 15-25 16

15. Werder Bremen 16 20-34 16

16. Hamburger SV 16 14-31 13

17. FC Ingolstadt 04 16 14-27 12

18. SV Darmstadt 98 16 11-30 8