A klubrekordra hajt a Chelsea

A londoni Kékek sorozatban 11. sikernél tartanak az élvonalban, amire korábban csak egyszer, 2009 áprilisa és szeptembere között volt példa, vagyis egy újabb győzelemmel megdöntenék ezt a csúcsot. A Premier League 1992-es megalapítása óta a leghosszabb szériát az Arsenal produkálta, amely 2002 februárja és augusztusa között mind a 14 meccsét megnyerte.

Antonio Conte vezetőedző szerint csapata eddig a várakozásoknál jobban teljesít, és bízik benne, hogy játékosai a tapasztalatuknak köszönhetően elbírják majd a nyomást, amit a listavezető pozíció jelent.

"Megszereztük ezt a helyezést, és most fontos, hogy meg is tartsuk. Ez nem az első alkalom a játékosaimnak, régebben is álltak már a tabella élén, ahogyan én is, úgyhogy tudnunk kell kezelni az ezzel járó nyomást" - nyilatkozta az olasz szakvezető.

Az ellenfél edzője, Eddie Howe szerint a londoniak számára nem lesz jelentős hátrány, hogy két kulcsemberük, a góllövőlistát vezető Diego Costa, valamint N'Golo Kante eltiltás miatt ezúttal nem léphet pályára. "A Chelsea nagyon jó csapat, azonos képességű labdarúgókkal" - vélekedett.

A Bournemouth trénere hozzátette, csapatából nagyon hiányzik majd a hátvéd Nathan Ake, akit a Chelsea-től vettek kölcsön, ezért nem szerepelhet a találkozón.

A mostani szezonban a Chelsea csak egyszer nem nyert hazai pályán, a Bournemouth pedig csak háromszor nem kapott ki idegenben, azonban a két együttes eddigi egyetlen londoni élvonalbeli meccsén - tavaly decemberben - 1-0-s vendégsiker született.

A Manchester City játékosai a felkészülés jegyében töltötték a karácsonyt, mert Josep Guardiola vezetőedző szombaton és vasárnap is edzést tartott nekik, délután pedig busszal elutaznak hétfői mérkőzésük helyszínére, az újonc és sereghajtó Hull City otthonába.

"Ez az első évem itt, de rövid idő alatt megtanultam, hogy nem olyan nagy a különbség az első és az utolsó tíz csapat között. Úgy készülünk a meccsre, mintha nem lenne karácsony, és ezek nem volnának különleges napok" - nyilatkozta Guardiola.

Premier League, 18. forduló:

hétfő:

Watford-Crystal Palace 13.30

Arsenal-West Bromwich Albion 16.00

Burnley-Middlesbrough 16.00

Chelsea-Bournemouth 16.00

Leicester City-Everton 16.00

Manchester United-Sunderland 16.00

Swansea City-West Ham United 16.00

Hull City-Manchester City 18.15

kedd:

Liverpool FC-Stoke City 18.15

szerda:

Southampton-Tottenham Hotspur 20.45