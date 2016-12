Összeköltözhet a Real Madrid és az Atlético Madrid

A madridi önkormányzat azt javasolta az Atlético labdarúgóklubnak, hogy a nagy rivális Real otthonában, a Santiago Bernabéu Stadionban játssza hazai mérkőzéseit.

Az Atlético ötven éve a Vicente Calderón Stadionban játssza hazai meccseit, amelyet a mostani idényt követően lebontanak. A tervek szerint a csapat augusztusban költözne a Madridtól északkeletre található, 67 ezer néző befogadására alkalmas Wanda Metropolitano Stadionba, amely azonban nem kapja meg a használatba vételhez szükséges engedélyeket a következő szezon kezdetéig.

Az önkormányzat honlapján megjelent szerdai közlemény szerint javasolni fogják a Realnak, hogy az átmeneti időszakban fogadja be nagy riválisát a Bernabeúba. Hozzátették, a többi madridi klubbal is tárgyalásokat kezdenek, így az is elképzelhető, hogy a Rayo Vallecano, a Leganés és a Getafe otthonában felváltva játszik majd az Atlético.