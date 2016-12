Dárdai Pál: nem voltam szent

Az év emberének választotta Berlinben Dárdai Pált, a Hertha futballcsapatának vezető edzőjét a Berliner Morgenpost című lap és a 104.6 RTL rádió. Az újság interjút készítette a magyar szakemberrel, aki titkokat is megosztott az újságírókkal.

Az interjúban megkérdezték Dárdaitól, hogy tesz-e majd újévi fogadalmat, és azt felelte, legfeljebb néhány kilótól kellene megszabadulnia, egyébként nem fogadkozik, azt szeretné, ha minden menne tovább ugyanígy. Az évet Magyarországon, szokás szerint a barátaival, búcsúztatja, és állítása szerint áttáncolja a fél éjszakát.

Az újságíró megkérdezte, mikor volt utoljára igazán részeg, mire Dárdai pontosan emlékezett: a 35. születésnapján.

"Munka. Rengeteg munka" - mondta a magyar szakember arra a kérdésre, hogyan tudná leírni a 2016-os évét. Jövőre pedig szeretne valami nagy siker elérni a csapatával, eljutni az Európa-ligába, vagy akár a Bajnokok Ligájába, ahol 1999-ben játékosként már szerepelt a Herthával.

"Amit eddig elértünk, már az is különleges teljesítmény, de vannak még álmaink" - mondta Dárdai Pál, aki húsz éve áll a klub alkalmazásában, és úgy érzi, még nem unalmas az élete a berlini egyesületnél, legfeljebb őt unják már egy kicsit...

"Egyáltalán nem voltam szent" - felelte arra kérdésre, hogy csinált-e olyat játékosként, miért most edzőként megdorgálná. El is mesélte, hogy a csapattársakkal nagy születésnapi bulikat tartottak, de másnap felszántotta a pályát az edzésen, nehogy bármit is észrevegyen az edző. "Tiszta volt a lelkiismeretem, mert alapvetően azért fegyelmezett játékos voltam, aki az erőnlétéből élt, mert nem voltam egy született tehetség."

Kapott eldöntendő kérdéseket is, és kiderült, inkább játékos lenne, mint edző, Berlint választaná Péccsel szemben, és szívesebben küldi pályára csapatát a berlini Olimpiai stadionban, mint a tervezett új arénában.

Kiderült, hogy nem ismeri Joachim Löw német szövetségi kapitány telefonszámát, nem is beszélt még vele, de nem is érzi feladatának, hogy a saját játékosait ajánlja a német válogatottba.

Ha egy dolgot kölcsönvehetne az edzőkollégáitól, az a tökéletes némettudás lenne, ha viszont Jose Mourinhótól vagy Pep Guardiolától kellene választania, akkor a tapasztalatra szavazna. Ennek ellenére, ha menesztenék a Hertha felnőtt csapatától, szívesen visszatérne a 15 éves korosztály csapatához, ahol előtte dolgozott.

"Senki sem hiszi el nekem, de számomra fontos, hogy ne egy irodában ücsörögjek, hanem mindig a pályán legyek. Én élvezem a munkát a 15 évesekkel is. Csodálatos érzés, amikor a Hertha edzőközpontjának a parkolójában rám köszönnek a fiatalok, hogy »Helló, Pál!«"