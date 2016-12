Fontos bejelentéseket tett az új pólókapitány

Az új szakvezető munkáját Gerendás György és Németh Zsolt edzőként segíti, az orvosi szerepet továbbra is dr. Gábor Antal tölti be, illetve marad Illés Roland gyúró is a válogatott mellett.

Märcz Tamás megnevezte azt a 19 játékost, akikkel az előzetes tervek szerint január 5–8. között Szolnokon elkezdi a munkát.

„Nagyon kevés lehetősége van a válogatottnak az összetartásokra a bajnoki szezon végéig, ez a január eleje az egyik ilyen időszak, amit mindenképpen meg kell ragadni, hiszen legközelebb csak a februári Volvo-kupán tudunk találkozni, ahol gyakorlatilag azonnal meccseket játszunk. Nyitottabb és egy kicsit bővebb keretet állítottam össze, mint amit eredetileg terveztem, figyelembe vettem klub- és játékosérdekeket is. Szerettem volna kicsit elszeparálni a csapatot, ezért megyünk most Szolnokra. Csütörtök este érkeznek a program szerint a játékosok. Pénteken és szombaton napi két vízi edzés, vasárnap délelőtt egy edzés lesz. A péntek esti edzésünk a sajtó előtt nyilvános lesz” – mondta a szakvezető a szövetség honlapjának nyilatkozva.

Märcz Tamás elismerte, hogy vannak fontos játékosok, akik hiányoznak a mostani keretből, de a legtöbbjükkel beszélt, és reméli, a jövőben számíthat a részvételükre.

„Továbbra is az a legfontosabb cél, hogy az idei budapesti világbajnokságra a lehető legerősebb kerettel szerepeljünk majd. Azt gondolom, hogy ez egy felejthetetlen sportélmény lehet minden játékosnak, aki majd részt vehet és minden áldozatot érdemes meghozni érte” – fogalmazott.

A meghívott játékosok:

Kapusok: Decker Attila (Honvéd), Lévai Márton (DVSE), Nagy Viktor (Szolnok)

Mezőnyjátékosok: Bátori Bence, Kovács Gábor, Salamon Ferenc, Zalánki Gergő (OSC), Bedő Krisztián, Erdélyi Balázs, Kovács Gergő (Eger), Fülöp Bence, Jansik Dávid, Mezei Tamás, Vámos Márton (Szolnok), Kovács Péter, Török Béla (BVSC), Manhercz Krisztián, Sedlmayer Tamás (Szeged), Tóth Márton (FTC)