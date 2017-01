Hanga Ádám: nincs idő az ünneplésre

A spanyol bajnokságban kedden nagy fölénnyel legyőzték a Real Madridot, és ön volt a mezőny egyik legjobbja. Belülről milyen volt megélni ezt a sikert?

Most egyik mérkőzés jön a másik után, heti két-három meccsünk van, az embernek nincs ideje sem örülni, sem gondolkozni egy győzelmen. Ez is csak egy mérkőzés volt. Persze örülünk, hogy meg tudtuk verni a Real Madridot, ez mindig nagy dolog. Ez most annyival jelent talán többet, hogy ez volt az első meccsünk az új évben, és így jó szájízzel kezdtük az esztendőt. Rengeteg nézőnk volt, több mint 14 ezer, ami rekord. Most két frontot harcolunk, az Euroligában is, és eddig a spanyol bajnokságban rosszabbul szerepeltünk, össze kell szednünk magunkat, ezért is fontos minden pont.

Itthon nagyon felkapták ezt az eredményt, de Spanyolországban hogyan értékelték?

Itt is meglepődtek az emberek, elsősorban a nagyobb különbség miatt: a negyedik negyed elején húsz ponttal is vezettünk. Persze mindenki tudja, hogy nagyon erős csapatunk van, főleg hazai pályán nehéz minket megverni.

Az Euroliga csütörtöki fordulójában is győztek, 102-70-re verték a Kazany együttesét. Ez így nagyon simának tűnik.

Sima is volt, de az eredmények azért csalókák, mert nagyon sok munka van egy ilyen arányú győzelemben. Megint a védekezésünket kell kiemelnem, kezd összeállni a védekezésünk, minden ellenfelünket hatvanvalahány ponton tartjuk. Ez fontos, mert a védekezésből építhetünk a támadásra. Mióta ilyen jó a védelmünk, azóta stabilabbak vagyunk, könnyebben hozzuk a győzelmeket. Most erőltetett menet van, két idegenbeli meccsünk van jön az Euroligában, Isztambulban és Athénban, közben spanyol bajnoki meccseket is játszunk, február elején pedig következik a spanyol kupa döntője, amit ráadásul hazai pályán játszhatunk.

Negyedszer választották meg az év magyar kosárlabdázójának. Mennyire motiváló ez a cím Spanyolországban?

Minden elismerés nagyon fontos egy sportolónak. Értékelnem kell, és meg is dolgoztam érte. Motivációt viszont nem jelent, nem azért hajtok, hogy Magyarország legjobb kosarasa legyek, hanem azért mert ez a természetem, és szeretnék minél jobban és magasabb színvonalon játszani. Szezon közben az a fontos, hogy a klubommal érjek el sikereket, ez remélem, idén össze is jön, valamint hogy a nyáron, amikor válogatottban játszom, szintén segíteni tudjak. Ez tavaly sikerült, amikor kijutottunk az Európa-bajnokságra, és remélem, hogy idén pedig jól fogunk szerepelni az Eb-n.

Mit vár a kontinenstornától, ahol 17 év után szerepelhet újra a válogatott?

Ez még nagyon messze van, azt remélem, hogy addig egészséges maradok. Ezzel a menetrenddel, amiben most vagyunk, ez nem könnyű. A sok mérkőzés miatt nagyon fáradtak vagyunk, sok és gyakori a sérülés is. Azt várom az Eb-től, hogy jól szerepeljünk, nekünk nincs gyenge csoport, sőt örülök, hogy minél nagyobb csapatok ellen játszhatunk. Meg tudjuk mérettetni magunk a top európai válogatottak ellen. Oda kell menni, élvezni kell a játékot, nem szabad terhet érezni. Persze meg kell mutatnunk, hogy nem csak a szerencse juttatott ki minket erre a tornára. Nagy élmény lesz a szurkolók és a játékosok számára is.