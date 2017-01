Így néz most ki a bezárt Komjádi Uszoda

Fürjes Balázs kiemelte, hatvan nap telt el az átépítésből, amely nem a vizes világbajnokság költségeit növeli, hiszen a Komjádi felújítása egy évtizedek óta húzódó sokéves adósság a magyar úszósport felé. Hozzátette, teljes egészében megújul az uszoda gépészete és elektromos vezetékezése, az aula, a büfé, valamint az öltözők is. Emellett a fogyatékosok számára is megfelelően alakítják ki az uszodát, valamint orvosi szoba, szauna és két edzőterem is épül.

Megjegyezte, a felújítás alatt megfelelően pótolják majd a vízfelületet, a BVSC Uszodában egy-, a Tüske Uszodában pedig két 50 méteres medence áll az úszók rendelkezésére, ezen kívül pedig hamarosan további két mobilmedencét állítanak fel a fővárosban.

Seszták Miklós kifejtette, bíznak benne, hogy minden idők legjobb vizes világbajnokságát tudják majd megrendezni Magyarországon, ez pedig az olimpiai pályázat szempontjából is kulcsfontosságú, hiszen a szeptemberben Limában sorra kerülő szavazáson fontos az előzetes pozitív tapasztalat.

Seszták Miklós egyúttal jelezte, Bienerth Gusztávot támogatnák a MÚSZ vasárnapi elnökválasztásán:

"Hónapok óta dolgozom együtt Bienerth úrral, azt kell mondjam, s ezt a kormányzat nevében is mondhatom, ha mi szavazhatnánk vasárnap, hogy ki legyen az úszószövetség elnöke, a mi jelöltünk itt áll mellettünk."

Bienerth Gusztáv, a 2024-es magyarországi olimpiai pályázat alelnöke elmondta, pénteken találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel, aki megerősítette, hogy a kormány folytatja a hat éve megkezdett sportinfrastruktúra-fejlesztési programját a jövőben is, amelynek eredményeképpen uszodák, tanmedencék sokasága épül.

Ehhez kapcsolódva Seszták Miklós hozzátette, teljesíteni fogják azt a 2014-es vállalást, amely szerint 2018 júniusig minden járásban megépül egy tanuszoda.