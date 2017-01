Ki léphet Kozák Danuta helyébe?

„Ezekben a napokban véglegesítjük az év felkészülési programját, amely már eddig is körvonalazódott. Összeállítjuk a négyéves tervet is. Az olimpia éve után mindig egy puhatolózóbb szezon következik: össze kell rakni azokat a csapathajókat, amelyeket a következő időszakban tudunk menedzselni, illetve be kell építenünk a fiatalok az egységekbe. A férfiak visszafogott riói szereplése után idén kajakban az egyesbeli teljesítmények erősítése, míg kenuban a szunnyadó tehetségek felébresztése a cél” - hangsúlyozta a szakvezető.



Hüttner Csaba szerint aki változtatni akar, jó, ha az olimpiai ciklus első évében lép. Arról is beszélt, hogy Kozák Danutáék a lehető legjobban időzítették a gyermekvállalást, mindent logikusan, profin megterveztek, Somogyi Bélával, így biztos benne, hogy eredményesen szerepelnek Tokióban is.



„Danutának a jövőben meg kell majd osztania a figyelmét. Az elmúlt években a sportágon belül rendre ő volt az egyik legnagyobb sztár. Most fontossági sorrendet kell felállítania: lényeges a karrierje, de egy anyának a gyermekénél nem lehet semmi fontosabb. Ez nyilvánvalóan gyökeresen megváltoztatja a hétköznapjaikat, de ők próbálják úgy kialakítani az életüket, hogy így is sikeresek legyenek. A szövetség ehhez minden támogatást megad, nagyon fontos nekünk Danuta. Láthatóan mindent szépen megterveztek, így minden remény megvan, hogy 2020-ban is eredményes legyen” - fejtette ki Hüttner Csaba, aki szerint arról még korai beszélni, hogy a versenyző mikor térhet vissza.



Ezzel együtt a szövetségi kapitány sem tartja irreálisnak, hogy akár már a 2018-as szegedi Világkupa-versenyen láthassa az Újpest ötszörös olimpiai bajnokát a hazai közönség.



Hüttner Csaba az InfoRádiónak adott nagyinterjúban részletesen beszélt arról is, hogy kik helyettesíthetik ebben az évben Kozák Danutát az 500-as táv versenyein, milyen párosokat tud elképzelni, a fiatalok közül kik épülhetnek be már most a válogatottba, és hogyan alakulhat a férfi kajak szakág idei éve.



A három évvel ezelőtt indult Víztükör című heti magazinműsor adásait továbbra is szombaton délután fél hat és hat óra között sugározza az InfoRádió, az év első műsorában, január 7-én hallgathatják meg a Hüttner Csabával készült beszélgetés első részét.