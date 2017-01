Dél-Koreában folytatja a fehérvári válogatott támadó

Az NB I góllövőlistáját vezető Feczesin Róbert a Jeonnam Dragonsban folytatja pályafutását, a dél-koreai egyesület kivásárolta fehérvári szerződéséből. A magyar válogatott támadó már kint is járt Dél-Koreában, aláírta 1+1 éves szerződését és január közepén kezdi el a felkészülést új csapatával.

FECZESIN RÓBERT:

„Január elején már kiutaztam Dél-Koreába, hogy minden részletet tisztázzunk a vezetőkkel és aláírjam a szerződést. Szöultól nagyjából 2 órás vonatútra van a város, tipikus ázsiai hely, de bevallom, jobb, mint amire számítottam. Tisztaság van, elegáns és modern utcák, nemzetközi éttermek és kávézók. Egy toronyépületben kapok lakást, lesz autóm, a vezetőség tényleg mindent megtesz, hogy komfortosan érezhessem magam. Rajtam kívül is van légiós, brazil, horvát és egy ausztrál-horvát futballista játszik a klubban, engem a nemrég távozott macedón csatár helyére igazolt az egyesület. Meglepően profi körülményekkel találkoztam, a stadion és az edzőközpont is remekül felszerelt, az egyetlen nehézséget csak az jelentheti majd, hogy a helyiek angoltudása nem az igazi, de tolmács segít a kommunikációban. Először a dél-koreai Jeju-si szigetén, aztán Japánban edzőtáborozunk, a bajnokság márciusban kezdődik és novemberig tart. Motivált vagyok, nagy kihívásnak tartom ezt a lehetőséget, szeretném bizonyítani, hogy külföldön is képes vagyok gólokat szerezni.”

FILIPOVICS VLADAN:

„Nem csoda, hogy egy ilyen nagyszerű ősz után ajánlat érkezett Feczesin Robiért, a Vidi húzóembere volt, gólokat lőtt, én azon is csodálkoztam, hogy nem került szóba a válogatottnál a neve. A dél-koreai bajnokság évek óta jó színvonalat képvisel, a ligát az európai csapatok is figyelik, ráadásul a légiósokat nagyon megbecsülik arrafelé. Nem egy csatár érkezett harmincon felül és játszott 36-37 éves koráig Dél-Koreában. Fecze 1 + 1 éves szerződést kötött, de ha úgy termeli a gólokat majd, mint a Videotonban, biztos hosszútávon támaszkodna rá a Jeonnam Dragons.”