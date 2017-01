Babos túl agresszív volt

A világranglistán 28. magyar játékos vasárnap a WTA-rangsorban 26. Darija Kaszatkinával csapott össze, és 32 perc alatt besöpörte az első szettet. A folytatásban 3:1-re elhúzott, ám az orosz rivális magára talált, 6:4-re megfordította a második játszmát, aztán a harmadikban kétszer is elvette Babos adogatását, és 1 óra 54 perc elteltével megnyerte a meccset.

"Kár a maiért. Pedig a múlt héthez képest jobban játszottam. Míg Kínában túl passzív voltam, most itt túl agresszív" - nyilatkozta honlapján a 23 éves magyar teniszező, aki hétfőn, a sencseni versenyen ugyancsak az első fordulóban búcsúzott. "Meg kell találnom még a megfelelő egyensúlyt a játékomban. Továbbra is rengeteget edzek, így bíznom kell a munkámban. Sajnálom, hogy most így alakult."

Babos párosban is szerepel Sydneyben, Anasztaszija Pavljucsenkova oldalán. A magyar, orosz duó ellenfele az amerikai Raquel Atawo és a kínai Hszü Ji-fan lesz.