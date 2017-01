Tiszta a pálya Fa Nándor előtt

Fa Nándor változatlanul a nyolcadik helyen vitorlázik magyar tervezésű és építésű hajójával, a Spirit of Hungaryvel, és rövidesen eléri a dél-amerikai kontinens csücskét, a Horn-fokot.

Hajónaplójának legújabb bejegyzésében arról írt, hogy némileg

más az időjárás, mint ami előzetesen várható volt, de az ő szempontjából nem rosszabb.

A magyar vitorlázó elhagyta az utolsó jéghegy feltételezett helyét is, így már „tiszta a pálya” előtte.

„Mindig csodáltam a madarakat, ők itt jól érzik magukat, de kicsit mások is az adottságaik. Ha belegondolok, hogy a sirályok itt is otthon vannak és a nagyvárosok háztetőin is, akkor kijelenthetem, hogy életképesebbek nálunk, viszont albatroszt még nem láttam szárazföldi, urbanizált viszonyok között. Azok kitartanak a nekik igazán való kondíciók mellett, ők nem akarnak szeméttelepeken turkálni élelem után” – írta.