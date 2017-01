Nincs megállás, ezekre a stadionokra költenek újabb milliárdokat

Újabb élvonalbeli futballklub kaphat új stadiont, miután elindult a közbeszerzési eljárás a Budapest Honvéd által használt Bozsik Stadion építésére. A kivitelezőnek egy 4-es, azaz legmagasabb kategóriás létesítményt kell majd elkészítenie. A stadionnak alkalmasnak kell lennie minimum 8 ezer fő befogadására, a lelátója fedett lesz – írja a kispesti klub hivatalos honlapja. A létesítmény átadási határidejéről egyelőre nem adott tájékoztatást a vezetőség. A sajtóértesülések szerint az aréna 5 milliárd forintba kerülhet. A Honvéd a tavaszi mérkőzéseit még Kispesten játssza, de az őszi idényben már máshol fogadja ellenfeleit.

A bajnoki listavezető Videoton új arénájának építése is zajlik. A székesfehérváriak új, 14 ezres stadionja 2017-2018 fordulójára készülhet el, a létesítmény kivitelezése 12,9 milliárdba kerül majd, míg a költségek tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel együtt 14,3 milliárd forintba kerülnek. A Sóstói Stadion környéke is megújul, a teljes beruházás végső összege így elérheti a 16 milliárdot. A Videoton az új stadion építése alatt Felcsúton rendezi hazai mérkőzéseit.

A Vasas október 29-én játszotta utolsó hazai mérkőzését az Illovszky Rudolf Stadionban, amely helyett szintén új aréna épül. A tervek szerint egy 5000 fős, fedett lelátókkal körbezárt stadiont kap az angyalföldi egyesület. A klub célja az, hogy legkésőbb 2018 első felében már az új stadionban játszhasson a labdarúgócsapat. A beruházáshoz a kormány 5 milliárd forintos támogatást ítélt meg.

Október végén fejeződtek be az Újpest arénájának, a Szusza Ferenc Stadionnak a felújítási munkálatai. A klubvezetés szerint a beruházás 800 millió forintba került. A mosdókat is felújították, további büféhelyiségeket alakítottak ki, a VIP-terasz és a sajtórész is teljesen megújult.

Budapesten zajlik még az új Puskás Ferenc Stadion építése, amely 2019-re lehet kész. Az aréna befogadóképessége 67 155 fős lesz, a költségek 90-100 milliárd forint között alakulhatnak. A létesítmény az UEFA 4-es kategóriájába kerülhet, alkalmas lesz például BL-döntő megrendezésére is, de itt lesznek a 2020-as Európa-bajnokság magyarországi mérkőzései is.

Diósgyőrben is új stadion épülhet. Már elkezdődött a régi aréna bontása, az új stadion 2018. február végére készülhet el, a kormány az év végén az eddigiek mellé további 3,1 milliárd forint írt ki a borsodi létesítmény támogatására, így a mintegy 11 milliárdos összeg 14 milliárd forintra nőhet. A tervek szerint a stadion 15 ezer férőhelyes lesz. Elkészültéig a Diósgyőr Mezőkövesden játssza hazai meccseit.

A Haladás is hamarosan új létesítményben fogadhatja ellenfeleit Szombathelyen. A stadion mintegy 13 milliárd forintból készülhet el, és 8600 főt lesz képes befogadni. A létesítményben helyet kap majd a birkózó- és az ökölvívó-szakosztály, a stadion teljesen fedett lelátójú lesz. A szombathelyi önkormányzat szerint a multifunkcionális sportkomplexum átadása idén nyárra várható, addig a Haladás Sopronban látja vendégül riválisait.

A paksi stadion átépítése nem érinti a csapat szereplését, az alakulat a munkálatok alatt is a létesítményben játssza hazai összecsapásait – olvasható az MLSZ internetes oldalán. A létesítményt 4500 fősre bővítik, és várhatóan 1,4 milliárdba kerül.

Az NB II-ben élcsapat Kisvárda is új stadiont kap, a 2750 fős létesítmény másfél milliárdba kerülhet, a stadion szerkezete teljesen zárt lesz. Szintén tavaly kezdődtek el Dorogon, Mosonmagyaróváron, Cigándon és Cegléden a stadion-rekonstrukciós munkálatok.

Az elmúlt években több egyesület számára új aréna épült, így már új otthonában léphet pályára a többi között a Ferencváros, az MTK, a Debrecen, a Gyirmót, a Mezőkövesd, a felcsúti Puskás Akadémia és a Szolnok is.