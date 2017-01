Ronaldo családi körben ünnepelhet - fotó

Ronaldo, aki már a France Football Aranylabdáját elnyerte decemberben, ezúttal is a legnagyobb esélyes. A díjkiosztón ott is lesz, sőt a családja is elkíséri az Instagramon posztolt fotó tanúsága szerint.

😍 Cristiano Ronaldo (@cristiano) által közzétett fénykép, 2017. Jan 9., 04:49 PST

Lionel Messi és társai az Athletic Bilbao elleni Király Kupa-nyolcaddöntő szerdai, barcelonai visszavágója miatt nem utaznak el a díjátadóra - az első mérkőzést 2-1-re a bilbaói csapat nyerte.

Ez a döntés is azt a várakozást támasztja alá, mely szerint a Real Madriddal Bajnokok Ligáját, a portugál válogatottal pedig Európa-bajnokságot nyert Cristiano Ronaldo veheti majd át a díjat. A legjobb három közé az Atlético Madrid francia csatára, Antoine Griezmann került még be.

Messi 2009-ben a FIFA Év játékosa elismerést, míg 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben és 2015-ben a France Football Aranylabdájával egyesített díjat nyerte el.