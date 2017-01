Van, ahol már hatvancentis hó is van

A külföldi sípályákon még egy hegységen belül is nagyon eltérő lehet a hóréteg vastagsága, ezért érdemes alaposan tájékozódni, mielőtt szállást foglalnak és útnak indulnak. Ha pedig itthon maradnának, akkor öt pályán már megfelelő mennyiségű - igaz, mesterségesen előállított - hó várja önöket - mondta az InfoRádiónak Wesselényi Andrea, a sielok.hu főszerkesztője.

Hó csak a hóágyúknak köszönhetően van Magyarországon, de így is

öt síterep nyitva van.

A Mátrában Kékestető és Mátraszentistván, a Dunakanyarban Visegrád, a Bakonyban Eplény, a Zemplénben pedig Sátoraljaújhely várja a síelőket - tudta meg az InfoRádió Wesselényi Andreától, a sielok.hu főszerkesztőjétől.

A szakember a hazai pályákat elsősorban családoknak és kezdőknek ajánlja, illetve azoknak, akik nem elégszenek meg az egyhetes síszabadsággal, hanem szívesen töltik a hétvégéket vagy akár a hétköznapokat is a sípályán.

A környező síterepeken, amelyeket a magyarok különösen kedvelnek,

változó a hómennyiség.

Ausztriában inkább az északi területeket érintette a havazás, délen, például Karintiában nagyon kevés hó esett, Szlovákiában viszont idén sokkal több a hó, amint tavaly, ezért mindenkinek azt javasolja a főszerkesztő, hogy indulás előtt tájékozódjon.

Az itthoni hóhiány ellenére minden pályán jól lehet síelni.

"Egy füves sípályán már 20-30 centis hó is megfelelő a síelésre. Ehhez pedig a műhó is elegendő, Visegrádon például 20-60 centin jelentenek, nagyon jók már a körülmények. A hóágyúk után a hókezelő gépek kiváló alapot készítenek, azt naponta gondozzák, és buckamentes, jó hóréteg lesz belőle, amire ha esik még természetes hó, az még jobb, de így is tökéletes síélményt tud biztosítani" - mondta Wesselényi Andrea.