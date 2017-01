Gyurta Dániel nem volt önmaga

Gyurta Dániel az egész 2016-os esztendőre keserű és nehezen elsimítható kudarchalmazként tekintene vissza, ha az olimpiai játékok végén nem választják be a NOB Sportolói Bizottságának tagjai közé. Mindez három évvel az után történt, hogy a mellúszás sorozatban háromszoros világbajnoka az európai olimpiai bizottságokat tömörítő szervezet sportolói bizottságában is tagságot érdemelt ki.

„Már 2015-ben is úgy éreztem, hogy valami nincs a rendjén, nem vagyok olyan gyors és robbanékony, amilyennek lennem kellene. Az a Gyurta Dániel pedig, aki Rióban még a döntőről is lemaradt, az nem én voltam. Fájdalmas szembesülés hatósugarából kellett szabadulnom. Rádöbbentem arra, hogy változtatnom kell, és nem maszatolva, hanem radikálisan. Azért, hogy új ingerek mozdíthassanak ki a hullámvölgyből. Így jutottam arra, hogy először is új edzőt kell keresnem magamnak. Olyat, aki azt is kiszúrja, amit az eddigi mestereim nem vettek észre. Az úszás nagy tapasztalatú mesterembereinek is az a véleménye, hogy előbb vagy utóbb szinte minden edző-versenyző kapcsolatot a szakmai és érzelmi kiüresedés veszélye fenyegeti. Ráadásul az évek múlásával a legjobb szemű trénerrel is megeshet, hogy apróbb-nagyobb hibák elkerülik a figyelmét, pedig azok majd kiszúrják a szemét" – nyilatkozott Gyurta Dániel, a mellúszás olimpiai-, világ- és Európa-bajnoka a Telekom Sporthír Szolgálanak, nem titkolva, hogy az új edzőjével is látványosan bizonyító Cseh László, Kozák Danuta, nem utolsósorban pedig Szilágyi Áron példája is előtte lebegett, sőt, késztetést is jelentett a számára.

„Továbbra is jó kapcsolatot ápolok Kovácshegyi Ferenccel és Virth Balázzsal, és a múltról ennél többet nem is mondanék. Sikerült megértetnem velük, hogy azok az edzésmódszerek, amelyekből közös munkával valószínűleg a maximumot tudtuk kihozni, frissítésre és átalakításra szorultak. Pontosan ezért vettem fel a kapcsolatot Nagy Józseffel, és már indultam is volna hozzá Kanadába, hogy a jövőről beszélhessünk, amikor a helyzetemet megkönnyítve egyszer csak hazaköltözött" – folytatta Gyurta Dániel, aki 2016-ban azért hagyta ki a londoni Európa-bajnokságot, hogy minden idegszálával és energiakészleteinek összpontosításával az olimpiára fókuszálhasson. Ezért sem értette, hogy az olimpiai küldetése miért dőlt dugába...

Eddig elvégzett közös munkájukból még nem akar szakmai következtetéseket levonni, azt viszont már most bátran kimondja, hogy az 1992-ben világcsúccsal olimpiát nyerő amerikai Mike Barrowman egykori sikerkovácsának személyében az emberére talált.

„Kétségtelen, hogy Barrowman Barcelonában – pontosan húsz évvel az én londoni győzelmem előtt – lett olimpiai bajnok, de akkor Nagy József segítségével korszakalkotó új technikát honosított meg. A mester tudása nem kopott meg, sőt, szerintem ma is a szakma legjobbjai közé tartozik. Alig néhány nap után máris talált apró hibákat a kartempómban, a fejtartásomban, a víz alatti munkámban, a fordulómban, tehát szinte az egész úszásomban. Mindezek kiküszöbölése így együtt tizedeket jelenthet a nagy csatákban. Folyamatosan videózza és elemezi a mozgásomat, és minden felfedezését azonnal megosztja velem. A különleges tabletjével még a víz alatt is »szemmel tud tartani«. A következetes szigoráról is szót kell ejtenem. Nincs azzal semmi bajom, lázongásra így semmi okom. Kifejezetten hasznos, ha egy sportoló naponta szembesül azzal, hogy nemcsak extramotiváltnak, hanem pontosnak és fegyelmezettnek is kell lennie. Ellenőrzésre persze nem szorulok. A napokban, amikor a NOB sportolói bizottságának tagjaként külföldön jártam, szinte minden szabadidőmet edzésekkel töltöttem. Pontosan úgy, ahogy azt az edzőmmel megbeszéltük" – mondta befejezésül Gyurta Dániel, és úgy gondolja, hogy közös erőfeszítéseik nagy próbatétele a közelgő budapesti világbajnokság lesz.