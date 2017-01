Kézilabda-vb: szoros meccsen vereség az Európa-bajnoktól

A legnehezebb ellenfelet kapta a magyar kézilabda-válogatott a franciaországi világbajnokság nyitányán, az Európa-bajnoki címvédő német együttest. A roueni mérkőzés elején azonban úgy tűnt, ne is lesz olyan nehéz feladat, mert noha az ellenfél szerzett vezetést, tartott a lépést a magyar válogatott. Az első negyedóra végén, 5-6-nál még támadhatott a csapat az egyenlítésért, de Heinevetter, a németek kapusa hárított, és mintha ezzel meg is babonázta volna a magyarokat: kellemetlen tíz perc következett, amelynek a végén már 16-9-re vezetett az ellenfél. Úgy tűnt, ezzel el is úszott a nyitó mérkőzés, csakhogy a szünet előtt sikerült némileg visszakapaszkodni, és 16-11-nél fordultak a csapatok.

És a térfélcserével a szerepek is megváltoztak: kilenc percig nem tudtak gólt lőni a németek, pedig bokasérülést szenvedő csapatkapitánya, Nagy László nélkül húzott falat a kapuja elé a magyar együttes, amelynek kapujába a második harminc percre Mikler állt Fazekas helyére. Balogh, Juhász, Dzsamali és Császár góljaival egy gólra felzárkózott a nemzeti együttes, sőt ha utóbbi büntetőjét nem védi Heinevetter, akár egyenlő is lehetett volna az állás. Utána megmerevedtek a frontvonalak, minden német gólra volt válaszunk – többször emberhátrányból is.

A meccs végül az utolsó öt percben dőlt el, ekkor elsősorban a meccs legjobbjának megválasztott Gensheimer góljaival háromgólosra növelte előnyét az Európa-bajnok, és hiába kockáztatott Sabate kapitány az utolsó percekben, már csak nőtt a különbség, és Gensheimer üres kapuba lőtt utolsó másodperces lövésével 27-23-ra nyert Németország.

Folytatás szombat este 20.45 órakor Horvátország ellen.