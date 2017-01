Märcz Tamás győzelemre készül

Vannak realitások, de egy mérkőzésen bármelyik együttes, akár Szerbia is legyőzhető - hangsúlyozta a nyári világbajnokság előtti céljait Märcz Tamás, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya az InfoRádió Aréna című műsorában. A teljes beszélgetést meghallgathatják itt, az InfoRádió Aréna című műsorában péntek este 6 órától.

„Nem teszem alacsonyra a mércét, szeretnék érmet nyerni.

Vannak realitások, természetesen. Ha minden nyilatkozatban azt jelentjük ki, hogy csak az aranyérem, az túlzott elvárásokat tenne a játékosok és az én nyakamba is. Nem is biztos, hogy a realitás talaján mozog, ha azt ígéri valaki, hogy mindenképpen nyerni fog” - hangsúlyozta Märcz Tamás.

A férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya úgy véli, ennek ellenére a magyar válogatott jó játékkal minden jelenlegi csapatot képes legyőzni.

„Nincs olyan csapat, amelyiket egy mérkőzésen ne lehetne legyőzni,

még a nagyon erős szerbeket is. Rajtuk kívül vannak még a mienknél jól összerakottabb és összeszokottabb csapatok is. Nálunk még az indulókeret is alakul.”

Märcz Tamás hangsúlyozta, az elvárásai magasak, mint mondta, minden mérkőzésre úgy ugranak be, hogy nyerjenek.

A férfi vízilabda-válogatott új szövetségi kapitánya játékos-pályafutása elején az akkori sztárokra, Faragó Tamásra, Gerendás Györgyre nézett fel leginkább, illetve a KSI egykori nagyjait, Benedek Tibort és Varga Zsoltot tekintette példaképeinek. Felnőtt játékosként az olasz pólósok játékát szerette leginkább. Az Olaszországban töltött évek pedig sokat tettek a játéktudásához.

„Jó játékos voltam, amikor a 2000-es olimpia után két évre a Savona csapatához szerződtem. Összesen tizenkét évet voltam kint, öt vagy hat csapatban is játszottam, ahol a leginkább a profi mentalitást tanultam meg.

Jó hely volt Olaszország, jó edzőim voltak”

- fogalmazott Märcz Tamás.

