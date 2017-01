Nagy László: Bennünk él a tavalyi tüske

Milyen volt a felkészülés?

Jó és hasznos volt. Nem állt rendelkezésre sok idő, ahogy a többi csapatnak sem, de az igyekeztünk hasznosan tölteni és a maximumot kihozni a felkészülésből. Voltak biztató dolgok, és nemcsak egy-egy momentumra gondolok, hanem mérkőzések hosszú periódusaira, amelyekre lehet építeni. Így kell a világbajnokságon is teljesíteni.

Melyek az öt felkészülési mérkőzés legfontosabb tanulságai?

Az eredménytől függetlenül a csapatnak összetartó ereje volt védekezésben és támadásban is. Tudjuk, hogy voltak hibák, de ezeket még lehet javítani. Fontos, hogy főleg a második félidőben még gyorsítsunk majd a játékon – ha ez is sikerül, akkor még eredményesebbek lehetünk.

Miben más ez a válogatott, mint amelyik a legutóbbi világversenyen, a tavalyi Eb-n pályára lépett, még Talant Dujshebaev vezetésével?

Főleg a hangulat különbözik. Ez a csapatösszetételből is adódik, tavaly nagyobb volt a korkülönbség, több fiatal játékos is a keretben volt. Most jobb a hangulat, és próbáljuk ezt majd a pályán is kamatoztatni.

Pénteken a németek, szombaton a horvátok ellen lépnek pályára. Előny vagy hátrány, hogy rögtön a csoport két legnehezebb riválisa ellen kezdenek?

A legutóbbi világversenyeken szinte mindig pontokat vesztettek a későbbi érmesek, ez történt tavaly az Eb-t végül megnyerő németekkel is. Jó lenne nekünk is folytatnunk ezt a sorozatot, és megtréfálni az esélyeseket.

A németeknek van miért visszavágni, hiszen tavaly tíz góllal győzték le a csapatot.

Rendkívül erős volt a tavalyi német csapat, de a mostani sem gyengébb, így nehéz dolgunk lesz. Az a kis tüske bennünk él, ám nemcsak a tavalyi vereség miatt, hanem magunk miatt is szeretnénk jó eredményt elérni.

Mivel lenne elégedett a vb-n?

Az a cél, hogy magunkhoz képest játsszunk jól, mindig emelt fővel hagyhassuk el a pályát, úgy, hogy mi mindent megtettünk. Ki kell használnunk, hogy a fiatal és a rutinos játékosok jó ötvözetet alkotnak, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.