Négygólos vezetés után újabb vereség a kézilabda-vb-n

Elvesztette második csoportmérkőzését is a magyar férfi válogatott a franciaországi kézilabda-világbajnoságon. Ezúttal hiába vezetett négy góllal is az első félidőben a Nagy Lászlót sérülés miatt nélkülöző magyar csapat, végül 31-28-ra kikapott Horvátországtól.

Nagy László vezette ki a magyar válogatottat a második világbajnoki mérkőzésre, hogy aztán a bemelegítés helyett a kispad felé vegye az irányt. Ebből végképp kiderült, hogy nem sikerült a 35 éves jobbátlövő kifordult bokáját meccsképes állapotba hozni, legalábbis nem akarták kockáztatni, hogy a torna későbbi mérkőzéseiről végképp kiessen a csapat legfontosabb játékosa.

A többiek azonban nélküle is remekül kezdtek az Eb-bronzérmes horvátok ellen. Mikler remekelt a kapuban, a védelem kiválóan zárt, amit jelzett, hogy negyedóra alatt mindössze három gólig jutott az ellenfél. És hogy támadásban is jól mentek a dolgok, azt a lőtt gólok száma mutatta: ekkor már hatnál jártak a magyarok. A háromgólos előny sokáig kitartott, sőt a 26. percben Balogh bravúros betörése után már 11-7 állt a roueni sportcsarnok eredményjelzőjén. A félidő hajrájára azonban az erő és az ötlet elfogyott, hiába kért időt Xavi Sabate, a horvátok sorozatban négy gólt szereztek, és a szünetre kiegyenlítettek (11-11).

A fordulás után a horvátok át is vették a vezetést, és már nem is engedték ki a kezükből. A fáradó magyarok 15-15-ig még tartották a lépést, ám utána hiába kért időt is a magyar szövetségi kapitány, nem tudta megállítani a Duvnjak vezérletével belelendülő ellenfelet. Csak szerény vigasz volt, hogy Balogh középkezdésből meg tudta lepni az egymással beszélgető horvátokat, mert a védekezés végzetesen felpuhult, Mikler sem tudott már bravúrokat bemutatni a kapuban, az utolsó tíz percre Fazekas állt a helyére, de ő sem tudott segíteni. A horvátok taktikusan tartották az előnyüket a hajrában, és végül 31-28-ra nyertek. Így a magyar válogatott két mérkőzés után is pont nélkül áll a csoportjában. Folytatás hétfőn Chile ellen.

Harsányi Gergely: A csapa jól harcolt, taktikailag meg tudtuk oldalni a horvát védekezés elleni támadást, ügyesen átjátszottuk a labdacsapdáikat. Az első félidő végén sajnos egy kicsit taktikusabbak voltak, 11-7-re is vezettünk, ott elkapkodtunk néhány lövést, lehet, hogy okosabban kellett volna játszanunk, akkor a második félidőre is másként jöhettünk volna ki. Sajnálom, hogy hárommal kikaptunk, mert több volt ebben a meccsben. Látszik, hogy van erő a csapatunkban, még úgy is, hogy nagy érvágás Nagy Laci kiesése. Ebből a két meccsből sok erőt meríthetünk, van a csapatban tartalék, és meg is fogjuk mutatni a következő meccseken, hogy jó kézilabdát tudunk játszani.