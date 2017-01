Halálos beteg kisfiú lett az angol sztárcsapat kabalája

A labdarúgó-mérkőzés ezúttal rendhagyó módon kezdődött, mert az Everton csatára, Romelu Lukaku a karjaiban vitte a kis Bradleyt a pályára, és ő végezte el a kezdőrúgást a szurkolók éljenzése közepette.

A fiúnál 2013-ban diagnosztizálták a rák egyik ritka, jelenleg gyógyíthatatlan fajtáját. Az édesanyja, Gemma Lowery még decemberben hozta nyilvánosságra, hogy az orvosi vélemények szerint egyik eljárás sem tudja meggyógyítani a fiát, pedig csak az Egyesült Államokban 700 ezer fontnyi adományt gyűjtöttek a javára.

Az egyébként Sunderland-szurkoló kisfiú szeptemberben már ott volt a pályán, amikor a kedvencei éppen az Evertont fogadták bajnoki mérkőzésen. Akkor a vendégek is gyűjtésbe kezdtek, és 200 ezer fontot adományoztak Bradleynek, most pedig azért hívták el egy hazai mérkőzésükre is, hogy még több támogatót tudjanak megnyerni az ügyének.