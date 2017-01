Kínkeserves győzelem a kézilabda-vb-n

Első győzelméért lépett pályára a magyar válogatott a franciaországi kézilabda-világbajnokságon, és az ellenfél nem ígérkezett verhetetlennek. Chile a vb-n bemutatkozásként legyőzte Fehéroroszországot, s hogy ez nem volt véletlen, erről gyorsan tudomást szerezhetett a magyar válogatott is.

A kezdés álomszerű volt, Dzsamali, Juhász és Balogh góljával nyitott Xavi Sabate együttese, majd a 6. percben már 6-2-re vezettek a mieink. A kapuban kezdő Fazekas lövések sorát fogta meg, de aztán a 10. perc környékén mintha megérezték volna a chileiek, hogy merre vezet az út a magyar kapu felé, és látványos gólokkal felzárkóztak egygólos hátrányba. A hullámzás folytatódott, mert Császár büntetőjével a 19. percben megint négy gól volt a magyar előny (13-9), és a hibákkal teli rohanás közepette örülhettek a magyarok, hogy a félidőre 17-14-es előnnyel mehettek.

A magyar védekezés a folytatásra sem lett zártabb, ráadásul a félidő közepén Ligetvári a harmadik kétperces kiállításával végleg kiszállt a meccsből. A chileiek viszont szívósan kapaszkodtak, spanyol edzőjük, Mateo Garralda időnként a kapus helyett is mezőnyjátékost küldött támadásba, és rendre meg is találták az utat a csereként beálló Mikler kapujáig. Többször is támadhattak a dél-amerikaiak azért, hogy egyetlen gólra felzárkózzanak, de nem jártak sikerrel, az utolsó tíz percben pedig már erővel sem bírták. A legnagyobb, ötgólos különbség az utolsó előtti percben alakult ki, és Juhásznak az utolsó másodpercekben lőtt góljával 34-29-re nyert a magyar válogatott, és ezzel megszerezte első győzelmét a világbajnokságon.