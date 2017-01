Babos Tímea: Nagy gödörben vagyok

Az Australian Open első fordulójában a világranglista 92. helyén álló Nicole Gibbs a második szettben brékhátrányból fordított Babos Tímea ellen. A mérkőzés 1 óra 44 percig tartott Melbourne-ben.

„Sajnálom nagyon! Sajnos fejben elég nagy gödörben vagyok...A tavalyi US Open óta elveszítettem picit a fonalat...Rengeteget készülök és edzek, de sajnos most hullámvölgy van. Nem a játékommal van a baj...Az utóbbi időben elég negatív vagyok, pedig az edzéseken egyre jobban megy a játék. A mai meccs is csak egy kínszenvedés volt...Annyira izgultam és annyira leblokkoltam...Nem tudtam mit tenni, sajnos”