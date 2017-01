Miklós Edit nagyon nehéz és fájdalmas út előtt áll

A vasárnap súlyos térdsérülést szenvedett Miklós Edit számára nem változtak a célok: továbbra is a jövő évi, pjongcsangi téli olimpiát szeretné megnyerni az alpesi síző.

"A célok nem változtak, már csakis az olimpiára koncentrálok" - jelentette ki az MTI-nek a csíkszeredai születésű magyar versenyző, akit vasárnap éjszaka operáltak meg egy Innsbruck melletti magánklinikán.

A 28 éves sportoló elárulta, ha minden rendben lesz, akkor jövő héten hagyhatja el a kórházat, és az orvos azzal biztatja, hogy szeptemberben már újra síelhet. Hozzátette, négy hét múlva lesz még egy MR-vizsgálat, s annak ismeretében dől el, szükséges-e újabb beavatkozás. Amennyiben a megműtött szalagok összeforrnak, ahogy azt az orvos valószínűsíti, akkor nem kell ismét kés alá feküdnie.

"Nagyon sajnálom, hogy nem indulhatok a kedvenc pályámon a februári, St. Moritz-i világbajnokságon, és azt is, hogy a sérülés miatt nem csúszhatok le az olimpiai pályán, amely most először szerepel a világkupa programjában. Talán utóbbit sajnálom jobban, de amikor a vb közvetítését nézem majd, akkor meg az fog jobban fájni" - mondta a Szocsiban olimpiai hetedik helyezett sportoló.

Miklós Edit azt mondta, bár tudja, hogy nagyon hosszú, nehéz és akár fájdalmas út áll most előtte, érez magában annyi erőt, hogy ezt végigcsinálja.

A magyar síző svájci edzője, Stefan Abplanalp szerint előnyt jelenthet, hogy ő már dolgozott súlyos sérülésből visszatérő versenyzővel, mert így tudja, min megy keresztül tanítványa. Megjegyezte, egy olyan versenyzőnek, aki a szakág öt legjobbja közé tartozik, talán könnyebb visszatérnie, mint aki csak huszadik a sorban.

"A bukás és az abból fakadó sérülések benne vannak ebben a sportban. Ez az alpesi sízés része. Edit mentálisan és fizikálisan is rendkívül erős, ezért neki könnyebb dolga lesz, hogy visszatérjen a legjobbak közé" - mondta Abplanalp.

Az ausztriai Altenmarkt-Zauchenseeben rendezett lesikló versenyt megelőző hivatalos edzésen az MTK sportolójának egy jobb kanyarban szétcsúszott a lába, majd nagyot esett, egyik léce ráadásul nem oldott le és a havon csúszva nekisodródott egy kapunak is. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol kiderült, a jobb térdében a keresztszalag-szakadás mellett egy csontdarab letört, továbbá porcsérülést is szenvedett, illetve a bal térdében is sérültek a szalagok.