Két nagyágyú érkezik Budapestre

A svéd és a finn csapattal is találkozik a magyar jégkorong-válogatott a világbajnokság előtt.

Különleges programsorozattal készül a 90 éves fennállását ünneplő Magyar Jégkorong Szövetség. Január 21-én, szombaton, a Városligeti Műjégpályán a Magyar Hoki Napján a mini és szupermini korosztályé a főszerep. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a gyerehokizni.hu oldalon lehet. A helyszínen a gyerehokizni.hu jóvoltából a teljesen kezdőknek korcsolya- és hokioktatást is biztosítanak a Magyar Jégkorong Szövetség edzői.

Aznap estétől hajnalig a Jégpályák Éjszakáján sok jégpálya készül arra, hogy különleges meglepetéssel várja a korcsolyázókat. Egy héttel a nagyszabású jégkorongnap után Budapesten a Jégpalota várja az érdeklődőket a Téli Sportágválasztóval, ahol természetesen a Magyar Jégkorong Szövetség is jelen lesz.

A MOL Liga februártól a rájátszással kapcsol még nagyobb sebességre, márciusban pedig bajnokot avat, aztán április elején újabb meglepetéseket tartogat a szövetség: a kijevi divízió 1/A férfi vb előtt Svédország, Finnország és Szlovénia lesz a vendég a Tüskecsarnokban - közölte a szövetség.

A svéd válogatottat Budapest 1937 után 2007-ben látta vendégül ismét – ekkor a debreceni Főnix csarnokban játszott egy mérkőzést a két gárda. Most tíz év elteltével a magyar szövetség fennállásának 90. évfordulója alkalmából ismét hazánkba látogatnak a skandinávok. Svédország két olimpiai arany (1994, 2006) mellett összesen kilenc világbajnoki címmel büszkélkedhet, ebből a 2006- os győzelmet hazai pályán zsebelte be a csapat, az utolsó vb-elsőséget pedig 2013-ban szerezte. Az utolsó Svédország-Magyarország mérkőzésnek 7-1-es vendég győzelem lett a vége, most azonban kiderül, 10 év alatt mennyit fejlődött a magyar jégkorong.

Finnország válogatottjával a tavalyi világbajnokságon, Szentpéterváron összecsaptak a fiúk és a 3-0- s vereség ellenére elmondható, hogy szépen helyt álltak, többek között ez a mérkőzés volt Vay Ádám belépője a tengeren túlra. Előtte 2009-ben oda-vissza barátságos mérkőzést játszott egymással a két nemzet, az elsőt büntetőkkel Magyarország nyerte 4-3-ra, de aztán felszívták magukat a finnek és egy nappal később hat gólt lőttek Szuper Leventének, a végeredmény 6-0-lett. Finnországnak két világbajnoki elsőség és két olimpiai ezüst a legjobb eredménye, a 2006-os olimpiai döntőben épp Svédországtól kaptak ki.

A felkészülési időszakban Budapesten vendégeskedik majd a cseh U25-ös válogatott is, az összecsapás pontos dátuma azonban még nincs kitűzve. Csehország hivatalos felnőtt válogatottja 1940 óta nem mérte össze velünk tudását.