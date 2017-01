Döbbenet Melbourne-ben: máris kiesett Djokovic

Az idei Ausztrál Open legnagyobb meglepetésére csak a férfi egyes második fordulójáig kellett várni: a világranglistán 117. Denis Istomin kiejtette a hatszoros győztes, a legutóbbi két kiírásban bajnok Novak Djokovicot.

Az üzbég játékos az első szettet rövidítésben nyerte 7:6-ra, és utána hiába fordított a volt világelső (5:7, 2:6), és látszott eldőlni a mérkőzés, Istomin egy újabb rövidítéssel egyenlített. A döntő játszmában az üzbég teniszező 2:2-nél elnyerte Djokovic adogatását, és onnan magabiztosan húzta be a szettet és élete legnagyobb győzelmét ünnepelhette.

"Bocsánat, Novak - ez volt az első szava a meccs utáni nyilatkozatban. - Annyira jól játszottam ma, hogy magamat is megleptem. Túlcsordulnak bennem az érzelmek, ez életem legnagyobb győzelme, és rengeteget jelent nekem. Most már érzem, hogy képes vagyok a legjobbak ellen, az ő szintjük is játszani."

A 4 óra 48 perces mérkőzés 2008 óta az első olyan második forduló Grand Slam-meccs volt, amelyet Djokovic elvesztett, akkor Wimbledonban esett ki ilyen korán. Az elmúlt hét évben másodszor fordult elő az is, hogy a szerb teniszezőn a világranglistán az első száz között nem szereplő játékostól kapott ki. A másik ilyen meglepetés a riói olimpián volt, akkor a 145. helyen rangsorolt Juan Martin de Potrótól szenvedett vereséget.