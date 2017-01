Vitorlarabló zivatarzónába került Fa Nándor

A győztes Armel Le Cléach után tizenhat órával másodikként Alex Thomson is célba ért a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen. A brit hajós ideje 74 nap 19 óra és 35 perc, ami jobb, mint a korábbi rekorder, a francia Francois Gabart 78 nap 2 óra 16 perces eredménye.

Fa Nándor továbbra is nyolcadik helyen hajózik, még 4390 mérföldre van a céltól a hazai építésű és fejlesztésű Spirit of Hungaryvel, és túljutott a versenytáv 82 százalékán.

Legfrissebb beszámolója szerint csütörtökön egy zivatarzónába keveredett, négyszer is áthaladt az esős, szeles területen. Délutánra aztán érkezett egy még nagyobb felhő. "Egyszer csak megjelent egy nagyobb felhő a horizonton, de nem izgattam magam, mert egyrészről messze volt még, másrészt volt ma már ilyen" - írta naplójában a magyar hajós. Aztán a vártnál gyorsabban csapott le rá a vihar, az egyik vitorlát nem is tudta idejében bevonni.

"Félig lent volt, mikor rám tört 30 csomó, és

iszonyúan küzdöttem a vitorláért.

Lerángattam a fedélzetre, de az kevés, onnét viszi, be kell alulra gyűrni valahogy. Feküdtem a vitorlán, hogy ne vigye el a szél, a fölső 5 méter nem jött le, valahol elakadt a felhúzó, a fedélzeti nyílás alattam és a vitorla alatt van. Valahogy félretúrtam magam is és a vitorla kupacot is, félig felnyitottam a fedelet, és kezdtem begyűrni, amit tudtam. A C1 nem egy vékony, könnyű vitorla, irdatlan módon elakad mindenben, nehezen adja magát. Végül nem kevés víz társaságában lent volt az a rész, ami lent volt. Kibogoztam a felhúzót lerángattam a maradék hurkát, beszedtem a köteleket, és lezártam a fedelet. Most

ott van egy hasznavehetetlen kupacban az egész, de legalább megvan."

Fa Nándor a kellemetlen kaland után e-mailben gratulált a már célba érő első két helyezettnek. "Fantasztikus teljesítménnyel, vitorlázással küzdötték végig a versenyt, egy másodperc nyugalmat nem hagytak egymásnak. Lenyűgöző páros versenyt vívtak, amiben most az Armelnek kicsivel több szerencséje volt, és tudott vele élni, de az Alex teljesítménye is megérne egy címet" - írta a naplójába.

A magyar hajós most Rio de Janeiro magasságában jár, és bízik benne, hogy gond nélkül eléri a passzátszeleket, és hamarosan elérheti az Egyenlítőt.