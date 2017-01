Nagy László: ha leveszem a cipőm, csillagokat fogok látni, de…

"Ha leveszem a cipőmet, biztos csillagokat fogok látni, de játékra alkalmas volt a bokám, és tudtam segíteni a csapatnak - mondta a csapatkapitány, Nagy László, aki még a torna első mérkőzésén sérült meg, és csak most kapott újra lehetőséget, igaz, inkább csak védekezésben. - Az volt a feladat, hogy szervezzük össze a védekezést, tudjunk futni. Érezhető volt a dánokon, hogy nem felszabadultan játszanak, nem voltak frissek, de inkább mi örüljünk a mi sikerünknek."

A mérkőzés legjobbjának megválasztott kapus, Mikler Roland még az interjúzónában is hitetlenkedett: "Fel sem tudom fogni, hogy mi történt. Csapatként nyertünk ma, megcsináltuk, de azt, hogy hogyan, még én sem tudom. Az emlékek azért vannak, hogy feldolgozzuk őket. Szerencsére még itt voltunk a vb-n, és úgy éreztem, hogy a felszabadultság a mi oldalunkon volt. Óriási győzelmet arattunk.

A győzelem másik főszereplője Lékai Máté volt, aki 55 percen át irányította, szervezte a magyar csapat többnyire eredményes támadásait, és ő volt a válogatott legjobb góllövője is.

"Ez csapatmunka volt - mondta. - Az egész csapatot csak dicsérni tudom. Ez bennünk volt, csak sajnos a csoportmeccseken nem tudtuk megmutatni. Most a legjobbkor sikerült. Remélem, tudunk ennél jobban is játszani, mert a második félidőben kicsit elfáradtunk támadásban, de a védekezés és Roli segített. Most ünnepelünk egy fél órát, aztán készülünk a norvégok ellen."

Császár Gábor csak a hajrában kapott lehetőséget, akkor viszont fontos passzai és góljai voltak, az utolsóval vált biztossá a továbbjutás.

"Egyszerűen hihetetlen, ami történt. Tudtuk, hogy az egyik csapatnak haza kell mennie. Szerencsére úgy játszottunk, ahogy ellenünk a fehéroroszok az utolsó csoportmeccsen. Ez egy csodálatos este, nagyon boldogok vagyunk Nem mindig játszottunk jól a világbajnokságon, ez a mai teljesítmény nekünk is meglepetés volt. De ilyen a sport. Mostanáig mi voltunk a kicsi magyarok, de most már az a csapat vagyunk, amelyik legyőzte az olimpiai bajnokot. Remélem, ez a siker erőt ad, és lesz még győztes meccsünk a vb-n."