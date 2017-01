Australian Open - Kikaptak Babosék a nyolcaddöntőben

Babos Tímea - oldalán Anasztaszija Pavljucsenkovával - nem jutott be a negyeddöntőbe párosban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A magyar, orosz duó a hétfői játéknapon két szettben kapott ki a második helyen kiemelt, két éve győztes Bethanie Mattek-Sands, Lucie Safárová amerikai, cseh kettőstől.

A 35 perces első játszma elején - a babostimea.hu oldal beszámolója szerint - mindkét páros elveszítette adogatását, majd a magyar, orosz kettős kétszer is közel állt a brékhez: 2:2 és 3:3 után is eljutott 40-40-ig, de tovább már nem. A háromszoros Grand Slam-győztes ellenfél a nyolcadik gémben két bréklabdához jutott, és a második esélyt ki is használta. Ezután Mattek-Sands és Safarova 15-30-ról szerválta ki a szettet, 5:3 után.

A második játszma elején Babos és Pavljucsenkova nagy csatában veszítette el adogatását, majd 2:0-nál ismét brékelt az amerikai, cseh kettős. Mattek-Sands és Safarova ezután elhúzott 5:1-re, úgy tűnt, nagyon sima lesz a meccs vége, de Babosék felzárkóztak 5:4-re. A következő játékban viszont véget ért az 1 óra 15 percig tartó összecsapás.

"Sajnos csak így sikerült a mai mérkőzés... Az ellenfél nagyon-nagyon jól játszott. - értékelt saját oldalán Babos Tímea. - Talán az első szettben, főleg a meccs elején lehetett volna esélyünk. Talán Nasztja egy picit fáradtabban mozgott, de mindketten nagyon akartunk, küzdöttünk az újabb győzelemért. De ilyen a tenisz..." - folytatta a magyar játékos, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy nagyon erős ellenféltől szenvedtek vereséget.

Babos egyesben az első fordulóban kiesett Melbourne-ben.

Eredmény (a viadal honlapjáról):

női páros, nyolcaddöntő:

Mattek-Sands, Safarová (amerikai, cseh, 2.)-Babos, Pavljucsenkova (magyar, orosz) 6:3, 6:4