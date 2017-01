Hogy tehették ezt Cristiano Ronaldóval?

Az elmúlt napokban beszédtéma volt a Real Madrid iránt érdeklődők körében, hogy a klub vezetői elégedetlenek a portugál világklasszis, az előző szezon aranylabdása teljesítményével. „Csak” két gólt szerzett három eddigi 2017-es bajnokiján, azokból is az egyiket büntetőből.

Úgy tűnik, elégedetlenek vele a szurkolók is, nem őt szavazták meg a Real Madrid legjobb „őszi” játékosának, s nem jelölték az álomcsapatba sem. A voksolók szerint a horvát Luka Modrić nyújtotta a legkiválóbb teljesítményt a listavezetőnél. Érdekes, hogy az őszi El Clásico előtt a Barcelona szurkolói is úgy szavaztak, hogy ha egy játékost vihetnének a nagy riválistól, az Modrić lenne.

A többi klubnál kevésbé, vagy éppen egyáltalán nem volt meglepő a választás.

A Barcelonából Lionel Messi, az Atlético Madridból Antoine Griezmann, a Sevillából Steven N'Zonzi találtatott a legjobbnak.

Érdekes az álomtizenegy összeállítása is – Cristiano Ronaldo ebből is kimaradt. Figyelemre méltó az is, hogy bár a Real Madrid érte el a legjobb eredményt a félidényben (úgy vezet, hogy még egy mérkőzése hátra van a Valencia ellen), mégsem soraiból került ki a legtöbb játékos, hanem a Barcelonából.

A szavazók szerint a legjobb kapus Sergio Rico, a Sevilla óriástermetű, 23 éves kapusa lett, dacára annak, hogy a Real Madrid, a Barcelona, az Atlético és főleg a Villarreal is lényegesen kevesebb gólt kapott.

A hátvédsorban Sergio Ramos és Gerard Piqué helye megkérdőjelezhetetlen, Dani Carvajal beválasztása is érthető. Balhátvéd az Atlético brazilja, Luis Felipe lett, érdekes, hogy a FIFA-gálán erre a posztra a világ profi játékosai a spanyol bajnokság egy másik brazilját, Marcelót választották.

A három középpályás helyből egy Andrés Iniestáé, akinek a beválogatását soha, semmilyen csapat esetében nem kell magyarázni. Alkalmasint Luka Modrićét sem. A harmadik hely a meglepetésemberé: A francia Steven N'Zonzi pályafutása legjobb félévét zárta, pedig akadt már remek idénye, például a 2014–2015-ös, amikor akkori klubja, a Stoke City legjobbjának választották.

A három csatárhelyből kettőt elvitt a Barcelona, Lionel Messi és Luis Suárez révén. Az uruguayi, akárcsak a már említett FIFPro-FIFA-szavazáson, itt is háttérbe szorította Antoine Griezmannt.

Cristiano Ronaldót és Neymart is megelőzve a Celta Vigo csatára, Iago Aspas került még be a tizenegybe. Valóban remek hónapokat tudhat maga mögött, a góllövőlistán ő a legjobb spanyol, tizenegy találattal. (Csak Messi, Suárez és Ronaldo előzi meg.) Noha viszonylag ismeretlen a neve itthon, nem új felfedezett, augusztusban már 30 éves lesz. A Celtából 2013-ban a Liverpoolhoz került, de alig-alig fért be, majd a Sevillánál is többnyire csak a kispadon ült. (A két szezon alatt 52 bajnokit töltött a cserék között.) Már az előző szezonban magára talált a Celtában, 14 gólig jutott, s ezt a mostaniban, minden bizonnyal még túl is szárnyalja.