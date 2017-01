Spanyolországba tart Michelisz Norbert

Várhatóan január végén, egy spanyolországi teszten ülhet be először a Honda idei versenyautójába a túraautó-világbajnokság egyik magyar versenyzője, Michelisz Norbert. A Honda a napokban jelentette be hivatalosan is, hogy a magyar pilóta idén is a gyári alakulatnál versenyez majd.

Hivatalosan hétfőn jelentették be, hogy marad a Hondánál, de igazából ez nem volt nagy meglepetés. Hogyan élte meg a bejelentést, és milyen érzésekkel várja a következő szezont?

Természetesen nagyon pozitívan éltem meg a bejelentést, bár a háttérben már tudtam, hogy nagy valószínűséggel idén is a Hondánál fogok versenyezni. De ennek végén a pont a hivatalos megerősítés a gyártó részéről. Abszolút pozitív érzésekkel vágok neki az idei szezonnak. Nagyon fontos év lesz a 2017-es, és ha minden úgy alakul a fejlesztések terén, ahogy szeretnénk, akkor úgy gondolom, hogy nagyon jó eséllyel pályázhatunk világbajnoki címre a Hondával közösen a konstruktőri címet illetően, a csapattársaimmal pedig nagy eséllyel pályázhatunk az egyéni világbajnoki címre.

Említette a csapattársakat, Rob Huff kikerült a csapatból. Lehet tudni, hogy ennek mi volt az oka?

Tavaly év vége felé jutott el hozzánk a hír, hogy kérdéses a brit versenyző jövője a Hondánál. Nem igazán kérdeztem utána annak, hogy mi volt az oka, hogy nem hosszabbítottak vele szerződést. De egyébként is úgy gondolom, hogy ez olyan helyzet, ami csak a két felet érinti.

Ha már Rob Huffnál tartunk, ha beül egy Citroënbe, lehet, hogy még keményebb ellenfél lesz, mint tavaly.

Ő mindig nagyon kemény ellenfél, függetlenül attól, hogy milyen autóval versenyez. Ráadásul a világbajnok versenyző az egyik legjobb autóval áll rajthoz, így az egyik legnagyobb esélyesként tartható számon. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nemcsak rá kell figyelni, borzasztóan éles versenyre számítok a volvós versenyzőkkel is. Arról is szólnak hírek, hogy rengeteget fejlesztenek a télen. Az látszott tavaly év végén is, hogy ez az autó egy év alatt borzasztóan sokat fejlődött. És ha – hasonlóan hozzánk – hasonló ütemben fejlődik, akkor a svéd márka is komoly bajnokesélyesként tekinthet az idei évre. Tehát semmiképpen sem számítok egy sétagaloppra, ugyanakkor azt gondolom, hogy a jelenlegi információk birtokában valószínűleg a miénk lesz a legerősebb csomag. De azt hozzá kell tennem, hogy ez nem azt jelenti, hogy csak a csapattársaimat kell számításba venni a világbajnoki címért folytatott harcban.

Rob Huff helyére jön egy japán csapattárs Tiago Monteiro mellé. Mit lehet tudni erről a versenyzőről, mennyire számít komoly pilótának?

Ryo Michigami Japánban nyert Super GP-bajnokságot, régóta a Hondával versenyez. Személyesen tavaly a japán versenyhétvégén ismertem meg Motegiben, de a hondásoktól csak pozitív dolgot hallottam Ryóról. Keveset beszélgettünk ugyan egymással, de rendkívül szimpatikus személyiség. Annak ellenére, hogy új volt neki az autó, és újak voltak a körülmények, minimális volt a lemaradása hozzánk képest. Úgyhogy arra számítok, hogy ha az első versenyhétvégéken nem is, de legkésőbb a szezon felétől ő is ugyanolyan szintet fog képviselni, mint amit én és Monteiro is. Innentől kezdve pedig hárman szállhatunk majd harcba minden versenyhétvégén futamgyőzelmekért, illetve dobogós helyezésekért.

A szurkolókat foglalkoztatja az a kérdés, hogy milyen színű lesz az autó. Tavaly Monteiro és Huff autója volt egyforma, az öné egy picit másmilyen festést kapott. Lehet-e már tudni, hogy hogyan lesz ez az idei évben?

Végleges döntés ezzel kapcsolatban nem született. Nekem is vannak személyes preferenciáim, nagyon szerettem a tavalyi színösszeállítást. Ha választhatnék, akkor hasonló festésű autóval állnák rajthoz idén is. De természetesen, mint sok más kérdésben, itt sem az enyém a végső döntés. Úgyhogy ha nagyon őszinte vagyok, akkor mindegyik megoldással meg tudok barátkozni. Igazából ez annyira részletkérdés, hogy szinte lényegtelen. A lényeges dolog az, hogy az autó műszaki tartalma rendben legyen, és ezzel a lehető legjobb teljesítményre legyek képes.

Hol tart a felkészülésben? Voltak-e, lesznek-e tesztek a közeljövőben?

Egy nagyon intenzív tesztprogramot tervez a Honda, aminek az első állomása január végén Spanyolországban, Aragónban lesz. Nagyon örülök neki, hogy valószínűleg az első teszt alkalmával én is lehetőséget kapok a vezetésre, és bízom benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is rengeteget fejlődik az autóm.