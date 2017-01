Nagy Lászlóék érzik a vérszagot

A magyar férfi kézilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint egy sikeréhes norvég együttes vár a magyar csapatra a franciaországi világbajnokság keddi negyeddöntőjében.

„Tehetséges fiatal játékosok alkotják a skandináv gárdát, amely dinamikus, lendületes kézilabdát játszik. Már a tavalyi Európa-bajnokságon is bizonyította képességeit, miután az elődöntőben csak a későbbi kontinensbajnok németektől kapott ki, és végül negyedik helyen zárt” – hangsúlyozta Skaliczki László.

A szakember kiemelte, hogy a magyar válogatott rutinosabb, mint a norvég csapat, és ha a dánok ellen mutatott teljesítményét meg tudja ismételni – a játékot lassítani és ritmusváltásokat bemutatni – akkor lehet esély az elődöntőbe jutásra.

Skaliczki László szerint lényeges, hogy higgadtak maradjanak a magyar játékosok.

„A dánok jóllakottnak tűntek, a norvégok viszont sikeréhesek, ezért fontos, hogy a gyors skandináv játékot – ahogy a dánok ellen – úgy a norvégok ellen is megakadályozzuk. Ehhez változatos és gólerős támadójátékra lesz szükség, de a kapusteljesítmény is döntő lesz. Bízzunk abban, hogy Mikler Roland a dánok után a norvégok ellen is bravúrosan véd” – tette hozzá a korábbi szakvezető.

A tréner szerint minden tornának vannak meglepetéscsapatai, és most jó esély van arra, hogy ez a magyar válogatott legyen, és végigjátssza a világbajnokságot.

„A szurkolók a csapat mellett vannak, reméljük, a játékosok érzik a nagy lehetőséget, érzik a vérszagot és ennek megfelelően fognak teljesíteni” – mondta Skaliczki László.

A korábbi szövetségi kapitány szerint fontos lesz, hogy fejben is frissek legyenek a játékosok, és egy megfelelő taktikával fussanak ki a negyeddöntőre.

Bánhidi Bence beállós azt mondta, kemény, harcos meccsre számít.

A norvégok elleni negyeddöntő délután 5 órakor kezdődik.