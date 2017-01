Valami szaftosra vágyik Fa Nándor

A magyar vitorlázó a táv 86 százalékát teljesítette, még mintegy 3300 tengeri mérföld vár rá a célig. Továbbra is a nyolcadik helyen halad. Úgy számol, hogy február 4-7. között érkezhet meg a franciaországi Les Sables d'Olonne kikötőjébe.

Hajónaplójának legfrissebb bejegyzésében beszámolt arról, hogy rendszeresen madarak kísérik az útján.

„Gyönyörű, karcsú fregatt madarak specializálták magukat a hajóm árnyéka által megzavart repülőhalakra. Köröznek körülöttem fáradhatatlanul, bár úgy könnyű, ha egy szárnycsapást sem tesznek közben, és lecsapnak időről időre, miközben erélyesen csirregnek egymásra a levegőben...Madaraim egész nap jönnek velem, észre sem veszik, hogy közben 150 mérfölddel odébb találják magukat, talán nem is zavarja őket, nekik ennyi itt nem különbség” - fejtette ki, bár hozzátette, hogy okoztak kellemetlen élményt is.

„Kedves madaraim szépen levadászták a hajót. Úgy nézünk ki, mint a vesztes egy festéklövöldözős játékban, akkora fehér találatokat lőttek ránk, mint a tenyerem. Sötétedéskor eltűntek.”

Fa Nándor arról is írt, hogy már szaftos ételekre vágyna.

„Kellene valamit ebédelnem, de nehezen veszem rá magam a vízmelegítésre. Bármit melegíteni most a kabinban, az csak ront, az amúgy is nehezen viselhető kánikulán. Viszont hideget enni sincs kedvem, úgyhogy marad a vízmelegítés, valahogy majd kibírom ezt is. A másik dilemma, hogy mit. Amik itt vannak, már csak sorsolással juthatnak az edénybe, rábízom magam a vakszerencsére és csak úgy benyúlok a dobozba, és kiveszek egy zacskót. Ami lesz, azt eszem. Csirkés, rizses valami volt a szerencsés befutó, én kevésbé. Már éppen elég ezekből a száraz, rizottós ételekből, levesre, és szaftosakra vágyom, de olyanok itt nincsenek.”