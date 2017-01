Leváltották Hargitay Andrást

A testület Sós Csabát nevezte ki az edzőbizottság elnökének, aki a jövőben egyben a sportág egyetlen szövetségi kapitányi tisztét is betölti. A portál úgy tudja, az elnökség egyúttal arról is határozott, hogy Hargitay mellett a másik két szövetségi kapitányi posztot (utánpótlás-Petrov Iván, nyíltvíz-Gellért Gábor) is megszünteti.

Bienerth Gusztáv elnök 16 napirendi ponttal érkezett az elnökség ülésére.

A testület ülése utáni sajtótájékoztató hamarosan kezdődik, a történtekről az InfoRádió is beszámol.