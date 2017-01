Bienerth Gusztáv: Hosszú Katinka különleges bánásmódot érdemel

Öt és fél hónap maradt hátra a budapesti vizes vb startjáig. Hogyan látja, mekkora az esély a sikeres rendezésre?

Várakozásaim szerint kiváló világbajnokság lesz mind sportszakmai, mind sportpolitikai, mind pedig turisztikai szempontból.

Az úszóknak nyugodt lesz a felkészülésü k ?

Egy felkészülés mindig izgalommal teli.

De a háttér meglesz?

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy – miközben nemcsak a Dagály úszópalota épül, hanem a Komjádi uszoda átalakítás alatt van – ne legyenek fennakadások. Én a hírekkel ellentétben teljes konszenzust látok abban, hogy mindenki tudja, ez egy átmeneti időszak, és a felkészülés kritikus a vb sikere szempontjából. És mindenki tudja azt, hogy előbb-utóbb olyan csodálatos létesítményekkel fogunk gazdagodni, amelyekre évtizedek óta vár a magyar úszósport.

Hol tart a szervezés?

Sok feladat van,

ez Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye,

de minden az előzetesen meghatározott menetrend szerint megy. A szállodákkal most állapodtak meg, a Dagály Úszóközpont használatbavételi engedélyét szerdán kérték meg, az eljárás folyamatban van. Hatezren jelentkeztek az önkéntesi programra. Ez nagyon komplex, nagyon bonyolult logisztikai feladat is.

Mekkora rész jut a szervezésből a Magyar Úszó Szövetségnek?

Sok munkatársunk dolgozik a szervezőbizottságnak és a szervezőbizottsággal. A szakmai tartalom, az úszásprogram tekintetében mi vagyunk a meghatározó szakmai partnerei a szervezőbizottságnak.

M ilyen eredményekkel lenne elégedett?

A szakmáért a szövetségi kapitány felel, a szakmai alelnök, az edzőbizottság elnöke. Ez Sós Csaba dolga.

De fontos a jó szereplés.

Fontos a jó szereplés, fontos az esemény, mert a főpróbája az olimpiai pályázattal kapcsolatos szeptemberi döntésnek, hogy bebizonyítsuk, Magyarország igenis képes egy világeseményt magas színvonalon megrendezni.

Az elmúlt héten bejárásom volt, többek között Hosszú Katinkával és Shane Tusuppal. Megfelelt a várakozásoknak a Dagály?

Ők azt mondták, hogy láttak nagyon sok csodálatos úszólétesítményt a világban, és ez a világ bármely pontján megállja a helyét. Felszerelésében, technikájában azt tudja, amit ma tudni kell. Ez a vélemény számomra meghatározó volt. Egyébként

lenyűgöző, csodálatos létesítmény.

Fantasztikus infrastrukturális lehetőség, csodálatos ötletekkel, technikai felszereltséggel, méltán lesz a magyar úszósport fellegvára.

Január 8. óta a s zövetség elnöke. Bejelentette, hogy megkezdődött az úszószövetség átvilágítása. Hol tart ez a folyamat és mire terjed ki?

Ez a folyamat jelenleg is tart, a Magyar Úszószövetség gazdálkodásának, pénzügyeinek és szerződéseinek átvizsgálását jelenti. Egy-két héten belül, a jelentés kézhezvétele után világosan látni fogom azt, hogy mit vettem át.

Szolgáltató szövetség

Milyen stratégiai célokat fogalmazott meg?

Amikor elnökjelölt voltam, egy programot hirdettem. Nagyon világosan meghatároztam a prioritást, hogy szolgáltató szövetséget szeretnék vezetni, ahol

a sportolók, az edzők és a klubok vannak a fókuszban.

És ezt az elmúlt napok tapasztalatai alapján kiegészítettem egy negyedik prioritással, ez pedig a sporttudományos felkészülés színvonalának az emelése, a legmodernebb tudományos eredmények felhasználása.

Említette a szolgálgató szövetséget. Mennyire jelent nehézséget az, hogy jelenleg a Margit-sziget közepén van a bázisa a Magyar Úszószövetségnek, amit nem éppen könnyű megközelíteni?

Ez látszólag egy kis problémának tűnhet, de talán szimbolizálja, hogy nekünk nem elzártan kell élnünk. A szolgáltató szövetség alatt azt is értem, hogy stílusban, hozzáállásban, nyitottságban, információban nekünk ki kell szolgálnunk a tagjainkat, a tagszervezeteket, a klubokat. Ennek része az, hogy negyedévente egy internetes fórumon a tagszervezetek és az úszószövetség vezetői rendelkezésre állnak, kérdésekre választ adnak, javaslatokat fogadnak.

Ha valakinek fontos problémája, megbeszélnivalója van , mit kell tennie, hogyan fordulhat önhöz?

Az internetes elérhetőségem közismert mindenki számára. A munkatársaim a leveleket fogadják, megfelelően előkészítik, ahol én kellek, engem is bekapcsolnak. A Magyar Úszó Szövetség nem csak az elnökből áll, de mindenképpen azon leszek, hogy minden olyan kérdésre, amelyben megkeresik a szövetséget a tagszervezetek, választ kapjanak. Ez nem mindig volt így a múltban.

Szerdán döntöttek a szakmai változások első köréről. Ennek jegyében az eddigi szövetség kapitányok megbízatása megszűnt, és csütörtöktől Sós Csaba kezében összpontosul minden fontos pozíció, ő az edzőbizottság elnöke, ő a szakmai alelnök továbbra is, és ő a szövetségi kapitány is. Mi indokolta ezeket a változásokat?

A szakmai irányítás ilyen módon világos, határozott, egyértelmű struktúra keretében valósul meg.

Ma már nem kérdés az, hogy a szakmai ügyekért az első számú felelős vezetője ki a magyar úszószövetségnek.

Korábban öt ember végezte azt a munkát, azt a feladatot, amit jelen pillanatban egy. Átalakítjuk az edzőbizottságot, csökkentjük a létszámot, meghívásos alapon fogja Sós Csaba, illetőleg az elnökség a bizottság tagjait kijelölni. Ez a változás reményeim szerint olyan átlátható, világos, egyértelmű felelősségi rendszert fog létrehozni, ami alapfeltétele annak, hogy jó együttműködés legyen a szakma és a menedzsment között.

Hogyan tekint egyébként Sós Csabára? Az egyik legfontosabb embere a szövetségnek?

Feltétlenül. Meghirdettem a programomban, hogy a szakmai kérdéseket és az irányítási kérdéseket egy bizonyos szintig külön kell választani. Szakmai kérdéseket szakemberek döntsék el. Ezek vezetője lesz Sós Csaba, és nem pedig én.

Az elmúlt időszak kulcspozícióban szereplő embereiből kik azok, akik még fontos pozícióban maradhatnak a szövetség vezetésében?

A szövetség legfontosabb vezető testülete az elnökség, ez talán közismert, hogy két elnökségi tag, Sas Katalin és Kiss László lemondott, de az elnökség hat tagja is fölajánlotta nekem lemondását. Én harmincnapos türelmi időt kértem sokuk esetében, ez a harminc nap nem telt le. Vissza fogok mindenkihez térni, le fogok velük ülni,

lesznek olyanok, akiknél el fogom fogadni a felajánlott lemondást,

lesznek olyanok, akiket arra fogok biztatni, hogy dolgozzunk tovább együtt, és az előttünk álló feladatokat közösen oldjuk meg. Hasonló eljárás lesz az apparátus tekintetében is. Mindenkinek megadtam azt a bizalmat, azt a kezdő lökést, ha szabad mondanom, hogy dolgozzunk együtt. Nagyon sok jó munkatársa van a Magyar Úszószövetség apparátusának, de

vannak olyanok, akik nem kívánnak velem együtt dolgozni, vagy akár a fordítottja is igaz.

A három igazgató közül már csak kettő dolgozik az úszószövetségben, mert Nagy Orsolya lemondott ügyvezető igazgatói pozíciójáról.

Az elnökség fogalmaz majd meg konkrét szakmai célokat a világbajnokságra ?

Az elnökség jóváhagyta a 2017. évi szakmai prioritásokat, tehát ez a kérdés már eldőlt. A szövetségi kapitány felelőssége az, hogy előkészítse az elnökség döntését, és ilyen módon a szakmai megalapozottsága ott legyen, de a végső döntés és a felelősség az elnökségé.

A szövetségi kapitány, Sós Csaba hangsúlyozta, hogy a magyar úszósport sikere alapvetően a kiváló magyar edzőkön és a tehetséges versenyzőkön múlik. Mennyire kérhetik számon majd a szövetségi kapitányon az eredményességet az elnökség tagjai?

Ő a felelős a szakmai teljesítményért. Egy úszó mögött óriási csapat van. Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnokunk mögött egy hatalmas piramis van, kezdve a szülőktől, Baján át az amerikai egyetemig, Shane Tusupig. De ott van a Magyar Úszószövetség is, a teljes magyar úszótársadalom. Tehát

a sportolók teljesítménye a medencében csapatmunka eredménye.

Ebben meghatározó része van a szövetségi kapitánynak, de nem kizárólagos.

Milyen lesz az együttműködés Gyárfás Tamással, a Magyar Úszószövetség eddigi vezetőjével? Aki továbbra is kulcsfontosságú szerepet tölt be a nemzetközi úszósport életben, hiszen a FINA, a nemzetközi szövetség alelnöke, illetve a LEN, az európai szövetség gazdasági vezetője, kincstárnoka.

És a budapesti vb szervezőbizottságának társelnöke, a világ úszósportjának egyik meghatározó személyisége. Teljesen nyilvánvaló, hogy korrekt együttműködésre készülünk mindketten. Megállapodtunk abban is, hogy bemutat engem a FINA és a LEN vezetőjének. Erre az utazásra a közeljövőben sor fog kerülni.

Nyilván én más típusú elnök leszek, mint amilyen ő volt,

de tisztelet és elismerés illeti az elmúlt évtizedekben végzett nagyon sok olyan eredményért, amihez Gyárfás Tamásnak személyes köze van. Én úgy gondolom, hogy például a világbajnokság az ő előkészítése, segítsége, munkája nélkül nem lenne 2017-ben Budapesten.

A szponzorokkal, támogatókkal, együttműködő partnerekkel tudják folytatni a közös munkát?

Persze, miért ne tudnánk? A szponzorok a magyar úszósportot támogatják, nem gondolom, hogy X. Y. elnököt támogatnák.

Hosszú Katinka minden támogatást megérdemel

A magyar úszósport kiemelkedő alakja évek óta Hosszú Katinka, akinek speciális volt a szerepe az elmúlt évben, a Magyar Úszó Szövetség életében is. Hogyan alakul Hosszú Katinka szerepe 2017-ben a magyar úszósportban?

Úgy fog alakulni, amilyen eredményeket elér a medencében. Fantasztikus sportolónő és egyéniség. Jó lesz a kapcsolat, hiszen az én dolgom az, hogy a sportolók érdekeit, a sportolók támogatását biztosítsam. Hosszú Katinka abból a szempontból természetesen egyedi eset, hogy háromszoros olimpiai bajnokként, világcsúcstartóként

minden támogatást megérdemel, amit mindenki más megkap, aki ilyen teljesítményt felmutat.

Oda kell figyelni az ő reális és indokolt igényeire, a felkészülési körülményeire, azokra az eszközökre, amelyekre ő és a csapata igényt tart.

Mikor ülnek le hosszabban is egyeztetni?

Nincs ilyen tervbe véve. Legközelebb február 1-jén találkozunk, amikorra Cseh Lászlót kértem, hogy hívja össze a hét pontot aláíró úszókat, beleértve Hosszú Katinkát is. Ez kiváló alkalom arra, hogy közvetlenül az úszóknak ismertessem a programomat, elmondjam nekik, hogy mi az, amit eddig megtettünk, mi várható a közeljövőben, és megkérdezzem tőlük, hogyan tudom segíteni a világbajnoki felkészülést.

Mennyire kell ügyelni, hogy a helyes egyensúlyt megtalálják Hosszú Katinka, illetve az úszósport többi szereplője között?

Nincs olyan kategória a fejemben, hogy Hosszú Katinka és a magyar úszósport. Hosszú Katinka része a magyar úszósportnak, a legfényesebb, ragyogó csillaga. És nyilvánvaló az, hogy a világbajnokságra készülő világcsúcstartó olimpiai bajnoknak valahol úsznia kell, méghozzá a legjobb körülmények között.

A szerdai sajtótájékoztatón közölte, hogy a következő hónapokban elkészülhet egy 2024-ig tartó stratégiai terv a magyar úszósport fejlődése érdekében. Mi minden kerülhet bele egy ilyen anyagba?

Az egyik legfontosabb kérdésnek tekintem, hogy hosszú távon is gondolkodjunk, ne csak a világbajnokságig, ne csak Tokióig, hanem reményeim szerint a budapesti olimpiáig. Miről is van szó? Arról van szó, hogy nagyon sok pénzt fektetett ebbe a sportágba a kormányzat, az önkormányzatok, a klubok. Az infrastrukturális állapotban jelentős változás van, de nemcsak erről szól a sportág fejlesztése, hanem az edzőképzésről, a sportorvosi háttérről, arról a munkáról, amelynek az úszók mögött kell lennie. Meg kell nézni az akadémiai rendszert, meg kell nézni a tanuszodákat, meg kell nézni az utánpótlás helyzetét, meg kell nézni az edzőképzés állapotát, nagyon sok mindent kell tenni. Kiemelnék egy területet, ahol számomra meglepő módon jelentős lemaradás van.

Melyik ez?

A sportorvosi, dietetikus háttérfeltételeknek a felkészülési szintje. E tekintetben nagyon sok hiányt kell bepótolnunk vidéken és Budapesten. A másik terület pedig, és e tekintetben fogom várni Sós Csaba javaslatát, az edzőképzésben a minél korszerűbb módszerek elsajátításában talán előre kell lépnünk, mert kiváló edzők vannak Magyarországon, de az ő hozzáférésüket segíteni és támogatni kell, hogy a legjobb nemzetközi tapasztalatokat is meg tudják ismerni.

Mennyiben támaszkodnának ebben Shane Tusupra?

Része ennek Shane Tusup.

Ő hoz egy olyan szemléletet, egy olyan módszert, amely korábban Magyarországon nem volt ismert.

Sós Csaba szövetségi kapitány meg fogja hívni őt az edzőbizottság tagjai közé. Vannak nyelvi nehézségek, ezeket nyilván át kell hidalni, de remélem, szemléletbeli és együttműködési nehézségek egyik oldalról se lesznek.

Úszás mint alapsportág

Milyen lesz a kapcsolat a következő időszakban a vízilabdával? Ha a rendkívüli közgyűlésen volt, aki felvetette, hogy a vízilabda előnyben van az úszással szemben a vízfelületeket tekintve.

Az első telefonhívásom Kemény Déneshez vezetett. Úgy tartottam elegánsnak, ha a Magyar Úszószövetség frissen megválasztott új elnöke tiszteletét teszi a vízilabda-szövetség elnökénél. Abban is megállapodtunk, hogy együttes ülést tart a két szövetség elnöksége, hiszen vannak kérdések, amiket át kell beszélni. Elsősorban

vidéken a vízfelületért való harc nagyon sokszor hátrányos helyzetet okoz az úszóknak.

Számos kérdés van, és én tudom azt, hogy vannak közös érdekek, és jóakarattal, megfelelő hozzáállással közösen meg fogjuk tudni ezeket a problémákat oldani.

Külön egyeztetés volt az elmúlt időszakban Szabó Tünde sportért felelős államtitkárral is? Aki az úszószövetségben is fontos vezető volt az elmúlt években, államtitkári kinevezése előtt általános alelnök volt, azelőtt pedig öt évig főtitkár.

Ez egy kivételes lehetőség, hogy az állami sportirányítás vezetője jól ismeri az úszósport helyzetét. Minden szövetség találkozik rendszeres időszakban az államtitkár asszonnyal, ilyen módon én is találkoztam vele egy pár nappal ezelőtt. És kivételes véletlen okán egymás mellett ültünk egy repülőgépen is, ott volt módom és alkalmam ezenkívül kötetlen formában is beszélni vele, de rendszeres és élő a kapcsolat, mint ahogy rendszeres és élő a kapcsolat más szövetségek elnökeivel is.

Az elmúlt évtizedekben az úszásnak mindig kiemelt szerepe volt a magyar sportéletben. 2024-ig lehet-e még ezen erősíteni?

Sokkal több gyereknek kell úsznia,

még többen kell versenyezniük, még szélesebben kell elterjeszteni ennek a csodálatos sportágnak a művelését. Tanmedencék épülnek, minden gyerek tanuljon meg úszni, és a természetes kiválasztódást felkészült edzőkkel és klubokkal kell támogatni. Az úszás alapsportág, ennek megfelelően is kell kezelni. Természetes szövetségesnek tekintem az öttusát, a triatlont, a vízilabdát.

A kajak-kenusokkal inkább rivalizálás lesz a következő időszakban vagy valamilyen együttműködés velük is kell?

Én senkit nem úgy tekintek, mint akivel rivalizálni kell, én nyitott vagyok az értelmes, kölcsönösen előnyös együttműködésre minden sportágban.

Kezdődik a hivatalos lobbizás az olimpiáért

Szeptember közepén Limában a Nemzetközi Olimpiai Bizottság dönt a 2024-es olimpiai és paralimpiai játékokról. Hogyan néz ki a következő néhány hónap feladata?

Februártól megnyílik a nemzetközi lobbi- és marketingtevékenység lehetősége, nagyon készülünk erre, Fürjes Balázs vezetésével az egész csapat azon dolgozik, hogy

megismertessük a budapesti olimpia és paralimpia koncepcióját,

bemutassuk azt, hogy miért tér el alapjaiban a versenytársaink megközelítésétől.

A lobbitevékenységben mennyire lesz fontos szerepe a bizottságnak, és mennyire lesz fontos szerepe annak a néhány, nemzetközi hírű magyar sportdiplomatának, aki az elmúlt néhány évtizedben nevet szerzett magának? Gondolhatunk itt akár Schmitt Páltól Aján Tamáson át, Gyárfás Tamáson át, Kulcsár Krisztiánig.

Hát még sorolhatnám a neveket, mindenkinek van szerepe. Nemcsak a sportolóknak, nemcsak a sportdiplomatáinknak, de például a külképviseleti apparátusnak, nagyköveteinknek, a gazdaság szereplőinek. Ez egy lehetőség arra, hogy Magyarország nemzetközi kapcsolatait erősítse, lehetőség arra, hogy a gazdaság, a sport, a tudomány, a kultúra területén támogatókat szerezzünk.

Itthon jelenleg is zajlik egy elég intenzív ellenkampány és aláírásgyűjtés. Tehát az is látszik, hogy Magyarországon vannak olyanok is, akik nem pártolják ezt az olimpiarendezést. A jelenlegi ellenkampányra hogyan tekint?

Természetes dolog, hogy vannak, akik nem támogatják az olimpia megrendezését. Így van ez Los Angelesben, így van ez Párizsban is, és korábban így volt Rómában, Hamburgban, Bostonban és más helyeken. Ez egy nagyon-nagyon összetett gazdasági, társadalmi sportvállalkozás, és felelős döntést kíván. Tehát azzal nekem semmi gondom nincs, hogy vannak, akik támogatják, egyre többen, és vannak, akik ezt ellenzik. Nekem azzal van gondom, hogy

a verseny kellős közepén nem lehet a játékszabályokat megváltoztatni.

Én, személy szerint tizenöt éve dolgozom ezen a projekten, a pályázatra fölkészülés két éve tart, hónapokkal vagyunk a döntés előtt, nem állunk rosszul, a fél világ figyel minket, tehát rivaldafényben vagyunk. A verseny kellős közepén, mintha egy maratoni futóversenyen a cél előtt két-három kilométerrel valaki azt mondaná, hogy mégse induljunk a versenyen. Én ezt nem tartom időszerűnek, de nyilván demokratikus körülmények között döntés fog arról születni, hogy lesz-e népszavazás, és ha igen, azt milyen feltételekkel, és hogyan lehet megrendezni.

A turizmus dinamikusan fejlődő iparág

Turizmusért felelős kormánybiztos is. A következő időszakban milyen változások lehetnek ezen a területen?

A kormány elfogadta a magyarországi turizmus fejlesztésének a koncepcióját, turisztikai régiókat alakított ki, jelentős növekedést produkált 2016-ban a szektor. A turizmus egy nagyon dinamikusan fejlődő iparág Magyarországon. Ráfordulunk a minőségi szolgáltatások, a nagyobb hozzáadott érték irányában, hiszen

ez egy csodálatos ország, csodálatos természeti és építészeti értékekkel,

és e tekintetben a várakozásom az, hogy ez a trend tovább fog folytatódni.

Szerdán vált biztosság, hogy Formula 1-es tesztet rendeznek majd a magyar nagydíj után. Ez ugye azért is érdekes, mert a vizes világbajnoksággal és az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal gyakorlatig egy időben lesz.

Budapest tudja kezelni ezt a megnövekedett keresletet. A világ figyelme egy kis túlzással Budapestre irányul. Én pontosan tudom, hiszen az olimpiai pályázathoz el kellett készíteni, hogy

a teljes infrastruktúra már ma is képes ezt a keresletet kezelni,

és képes lesz kezelni még a 2024-es megnövekedett igényeket is.

A napokban jelent meg az a hír, amely szerint az egyik belvárosi hotel lett a TripAdvisor vendégszavazásán a világ legjobb hotele. Mennyit számíthat ez? Mennyire keltheti a főváros jó hírét?

Sokat számít, ezt sokan figyelik, figyelmet növel Budapest és Magyarország iránt. Mindenféleképpen hozzájárul ahhoz, hogy meglegyn az ismertség, az elfogadottság és az érdeklődés abban a szegmensben is, a minőségi turizmusban, és Budapest és Magyarország megelőzze Prágát, és ahogy mondani szoktam, ostromolja Bécsnek büszke várát.