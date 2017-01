Elbuktak a magyarverő norvégok

Franciaország hatodszor vagy Norvégia először - ez volt a kérdés a kézilabda-világbajnokság vasárnapi döntője előtt. A házigazdák, akiket a párizsi Bercy közönsége is támogatott, a fináléig vezető úton igazán szoros mérkőzést sem játszottak, igaz, a norvégok is mindössze egyszer, éppen a franciák elleni csoportmeccsen vesztettek három góllal, és menet közben a negyeddöntőben átrohantak az előtte az olimpiai bajnok Dániát búcsúztató magyarokon is.

A rohanós stílus sokáig úgy tűnt, hatásos lehet a fináléban is, mert váratlan módon a vendégek vették a kezükbe az irányítást, és gondolkodás nélkül rontottak a franciáknak. Sokat elárult a helyzetről, hogy alig tíz perc után kapust kellett cserélniük a franciáknak, Omeyer helyett jött Gerard, és később főszereplő is lett. Ekkor azonban még volt, hogy három góllal is vezettek a norvégok, szinte minden megoldásuk sikeres volt, Bergerud pedig büntetőt is védett. Már 16-13 is volt a 25. percben, itt azonban mintha kifogyott volna az északi lendület, mert a házigazdák sorozatban négy góllal a szünetre átvették a vezetést is (18-17).

A második félidőre mintha csak egy csapat jött volna ki, mert alig hét perc után már 23-18-ra vezetett Franciaország, és innentől megállíthatatlan volt. A norvégok jóval ritkábban találták meg az utat a kapuig, ha pedig mégis sikerült, akkor jött a parádézó Gerard a kapuban. Az utolsó negyedóra igazi gála volt, a franciák kiélvezték a 33-26-os győzelem minden pillanatát, a korábbi világklasszis védő, Didier Dinart pedig edzőként első világversenyén rögvest világbajnoki aranyérmet nyert.