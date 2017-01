Federer élte túl az ötszettes hullámvasutat

Két veterán játszott az Ausztrál Open férfi egyesének döntőjét: Roger Federer és Rafa Nadal 35. mérkőzését játszotta. Az összmérleg 23-11 volt a spanyol javára, de 11 Grand Slam-meccsükből is kilencet ő nyert, a GS-döntős mérlegük pedig 6-2 volt. Utoljára Grand Slam-döntőben a 2011-es Roland Garroson találkoztak, ahol Nadal győzött. 2009-ben már vívtak döntőt az Ausztrál Openen is, akkor öt szettben győzött a spanyol. Utoljára 2015 októberében találkoztak Bázelben, ott Federer nyerte a döntőt.

A 34 perces első szettben sokáig nem volt izgalom, mindkét játékos hozta az adogatását, 4:3-nál azonban Nadal némiképp váratlanul elbizonytalanodott, Federer elvette az adogatását, és onnan nem hibázott, két könnyű szervajátékkal behúzta az első játszmát (6:4).

A folytatásra Nadal felszívta magát, minden labdát elért, és ezzel átvette a játék irányítását. Előbb könnyen hozta az adogatását, majd első ízben elvette az elbizonytalanodó és egyre többet hibázó Federerét, és nem volt megállás: fél óra után már 4:0-ra vezetett. Amikor úgy tűnt, a svájci feladja ezt a játszmát, váratlanul visszabrékelt, de ez is csak a szépítésre volt elég, mert végül 6:3-ra Nadal nyerte a második játszmát, és ezzel kiegyenlítette az állást.

A harmadik játszmát kiválóan kezdte Federer, három sikeres adogatás után bajba került, több bréklabdája is volt Nadalnak, de átvészelte a svájci, és ez olyan lendületet adott neki, hogy ő viszont elvette a spanyol szerváját, és elhúzott 3:0-ra. Behúzhatta volna a következőt is, de nem tudott élni a többszöri eséllyel, és Nadal megmentette az adogatását. De ez sem törte meg Federer tempóját, előbb nullára hozta szerváját, majd újra meglepte ellenfelét, és 5:1-es előnyt szerzett. A 2:1-es vezetésért adogathatott, volt szettlabdája is, és el is bukhatta volna a gémet, de végül egy látványos röptével behúzta (6:1).

Jöhetett a negyedik játszma, és ezzel együtt az újabb fordulat. 2:1-es állásnál a hihetetlenül magabiztosnak látszó Federer megingott, Nadal három bréklabdához jutott, és a másodikat be is váltotta. A svájci azonnal megpróbálta helyrehozni hibáját, de hiába jutott esélyhez, ellenfele 4:1-re ellépett. Nadal csaknem megduplázta brékelőnyét, de Federer megmentette végül az adogatását, de a spanyol egy 0-ra nyert szervagémmel az egyenlítés küszöbére ért, és egy újabb sima adogatójátékkal 6.3-ra meg is nyerte a játszmát.

Következett a döntő szett, illetve nem, mert Federer tőle szokatlan módon orvosi szünetet kért, és kiment a Rod Laver Arénából. A pár perces várakozás sem akasztotta meg Nadalt, és kezdésként rögtön elvette ellenfele adogatását. Federer azonnal válaszolhatott volna, de elszalasztotta, noha háromszor is esélye nyílt rá, de a fontos pillanatokban a spanyol elképesztő módon teniszezett. Egészen a harmadik adogatójátékáig, akkor a hatodik bréklabdát már nem tudta hárítani, és 3:3-nál Federer egyenlített. Majd 4:3-nál már hosszas csatában elvette Nadal adogatását, a sajátját pedig a második meccslabdával hozta (6:3), és a 18. Grand Slam-győzelmét ünnepelhette.