Hargitay: darázsfészkekbe nyúltam

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége átalakította a szövetségi kapitányi posztot, és ennek Hargitay András is áldozatául esett. A szakvezetőt így a medencék partja helyett ismét a Budapesti Állatkórházban lehet megtalálni.

„Kétszer is jó és előrelátó döntést hoztam, amikor a szövetségi kapitányi felkérésem után nem köszöntem el a Budapesti Állatkórháztól, és a munkatársaim dicséretes hozzáállásának, no meg a nem kevés helyettesítésnek köszönhetően állatorvosként tovább praktizálhattam. Ez a megállapítás most kétszeresen is igaz, mert ezúttal az események lavina-szerűen követték egymást, mérlegelésre sem idő, sem lehetőség nem volt” – mondta Hargitay András a Telekom Sporthír Szolgálat munkatársának.

Hargitay harmincöt éve – 25 esztendős pályakezdőként – helyezkedett el a fővárosi kórházban, ahol az óta is folyamatos a munkaviszonya.

Első szövetségi kapitányi megbízatását 1985 januárjában kapta, 1988-ban, a szöuli olimpia után mondott le, egy olyan nyári játékokat követően, ahol a 11 magyar arany közül négyet az úszók szereztek meg. Tavaly áprilisban – Kiss László leváltását követően –, néhány héttel a londoni Európa-bajnokság előtt vette át a váltóbotot, amelyet idén januárban kellett nem önszántából „leadnia”. Mint ismeretes, a 2016-os ötkarikás versenyeken nyolc magyar győzelem született, ebből három jutott az úszóknak: egészen pontosan mind a három Hosszú Katinkának.

„Most csak 297 napig tartott a bizalom, erre pedig annyit tudok mondani, hogy igyekeztem megfelelni az elvárásoknak. Tisztában voltam azzal, hogy mi a felelősségem, és soha nem próbáltam meg a sikereket az edzőktől, az igazi sikerkovácsoktól eltulajdonítani. Aztán mégis darázsfészkekbe nyúltam. A helyzetem sokkal nehezebb volt, mint a nyolcvanas években, több feszültséggel, és tabuval. Olykor már az elődöm nevének kimondása is kiverte a biztosítékot, és a galiba még nagyobbra kerekedett volna, ha elismerem, hogy olykor még fel is hívom őt. Én olyan szociokultúrában nevelkedtem fel, ahol ez nem számít eretnekségnek” - fejtette ki.

Véleménye szerint a győzelmek örömébe elsősorban azért vegyült jókora adag üröm is, mert Rióban nem sikerült igazán jól megfelelni a magas elvárásoknak. Álláspontja az, hogy amennyire az olimpiai időrend látványosan az amerikai úszóknak kedvezett, annyira nem Európa versenyzőinek. A magyar kudarcok okát ugyanakkor szerinte még mindig csak részben sikerült megfejteni.

Az úszással, amely olimpia bronzéremmel, három világbajnoki győzelemmel, 1974-ben pedig világcsúccsal ajándékozta meg, nem tud és nem is kíván szakítani. Nem az utazások hiányoznak majd a legjobban, hanem azok a hosszú beszélgetések, amelyek nem csupán a szakmáról szóltak.

„Mindenről és mindenkivel szívesen beszélgettem, és azt se bántam, ha a diskurzus vitába fordult át. Akárhogyan is veszem, most lezárult egy korszak az életemben, amire úgy reagáltam, hogy a számítógépemen megváltoztattam a háttérképemet. Eddig a Dagály Úszó Aréna díszelgett az asztalon, amit most az Univerzum képével váltottam fel. Ez távolról sem a totális elfordulás jele, mégis úgy érzem, hogy képletesen meghúztam egy határvonalat. Jól esett volna egy kis méltatás, de nincs harag bennem, és csak azt tudom kívánni, hogy a magyar úszósport kiválóan vizsgázzon a budapesti világbajnokságon. Aminek már a színhelye, valamint a magyar szurkolók biztatása is felerősítheti a csapatban a nemzeti öntudatot és a vágyat a legjobb teljesítmény elérésére” - mondta Hargitay András.