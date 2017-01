Összekapta magát a Real Madrid

A Madrid győzelme a 2016-os őszt idézte, a sérülések egyáltalán nem befolyásolták a csapat eredményességét. A kulcsemberek közül Luka Modrić és Gareth Bale ugyan nem játszott, mint ahogy Marcelo sem, de ez a legcsekélyebb gondot sem okozta. Kiválóan futballozott, például, a csapat másik horvátja, Kovačić, Cristiano Ronaldo góllal és gólpasszal is észre vétette magát, s betalált a kapuba Morata is. Utóbbiról konkrétan fogalmazott az AS: „Jobb, mint Benzema”. Mindezt alátámasztja egy számadattal is: a spanyol csatár 115, a francia 146,5 percenként szerzett eddig gólt az idényben.

A Real Sociedad elleni 3-0-s győzelem (a gyenge Granada elleni 5-0-t nem számítva) a legfölényesebb siker az Atlético elleni, novemberi, idegenbeli diadal óta a Primera Divisiónban.

A Barcelona nem tudott nyerni Sevillában, a Betis ellen, részben azért, mert a játékvezető nem adott meg egy szabályos gólt a katalánoknak, akik ráadásul nem kaptak meg egy jogos büntetőt sem, a Neymarral szembeni szabálytalanság után. Mindazonáltal a Barcelona az utóbbi hetek leggyengébb teljesítményét nyújtotta, különösen Arda Turan és Denis Suárez játszott formán kívül. Szerencséjére Luis Suárez ezúttal is szerzett egy gólt, s ezzel hozott legalább egy pontot. A Marca statisztikája szerint, ha az uruguayi csatár gólt szerzett, még nem kapott ki a Barcelona.

Luis Enrique együttese a héten megkezdi az Atlético Madrid elleni kupapárharcot. A rivális sincsen nagy formában, egyre nehezebbnek ígérkezik a harca a biztos BL-indulásért. (Ha csak nem nyeri meg tavasszal a tornát.) Diego Simeone együttese gól nélküli döntetlent játszott a liga remikirályával, a már kilenc „iksznél” járó Deportivo Alavéssel.

A korábbi hetekben remekelő, a legutóbbi öt bajnoki fordulóban 15 pontot gyűjtő Sevilla is megbotlott, váratlanul kikapott az Espanyoltól. Miután a Madrid legyőzte az ötödik helyen álló Real Sociedadot, ebben a fordulóban a listavezetőt követő négy együttes nyeretlen maradt!