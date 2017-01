Jürgen Klopp állásáért is játszik a Liverpool

Jürgen Klopp, a Liverpool FC német menedzsere sajátos ideológiát gyártott arra, hogy van rosszabb érzés annál egy futballedzőnek, minthogy csapata sorozatban háromszor is kikap hazai pályán. Márpedig a „vörösök” ilyen előzmények után várják a listavezető Chelsea-t a Premier League ma esti rangadóján.

Klopp, akit kikezdett az Anfield Road a saját edzőjéhez többnyire lojális közönsége a hétvégi, a Wolverhampton Wanderers elleni FA-kupa-kiesés után, elismerte, hogy pocsék érzés háromszor kikapni egymás után pályaválasztóként. Ám azt is hozzátette:

még mindig jobb ezt három különböző sorozatban, mint egyben megélni.

(Fura logika, hiszen két kupasorozatból is kiesett az elmúlt napokban a Pool. Az, vélhetően, legalább olyan rossz, mintha csak a Premier League-ben lenne rossz szériában. Az egyik kijavítható, a másik nem.)

Klopp talán közvetve arra utalt, hogy a bajnokságban nincs nagy baj, noha a Chelsea előnye tetemes. A BBC egy érdekes statisztikai adatra hívta fel a figyelmet: amennyiben a Pool legyőzi a Chelsea-t, 48 pontja lesz, ez pedig saját PL-rekordjának a beállítása 23 forduló után. (A 2008–2009-es idényben ért el ennyit.)

De a menedzser lelkivilága mellett az is fontos, hogy talpra tud-e állni a Liverpool a rangadóra. Klopp majd csak közvetlenül a mérkőzés előtt dönt arról, hogy Sadio Mané, akit magánrepülőgép vitt Angliába a gaboni Afrika Kupáról, bevethető állapotban van-e. Miért fontos Mané? Nélküle a Liverpool egyetlen bajnoki mérkőzését sem tudta megnyerni az elmúlt hetekben. (Egy döntetlen, két vereség.)

Adama Lallana felépült kisebb sérüléséből, s várhatóan Coutinho is kezd majd. Ősszel a Liverpool 2-1-re nyert a Stamford Bridhe-en a Chelsea ellen, Lovren és Henderson találata után Diego Costa csak szépíteni tudott.

Egyébként a Liverpool a legutóbbi négy bajnoki meccsén veretlen maradt a Chelsea ellen (két győzelem, két döntetlen), ugyanakkor az Anfield Roadon a legutóbbi négy alkalommal nyeretlen maradt. Két döntetlen mellett a „kékek” kétszer is nyertek. Klopp csapata 2017-ben a legutóbbi nyolc mérkőzéséből csupán egyet nyert meg, 2012 októbere óta először, sorozatban három hazai meccsét is elveszítette. Vergődésük azért is meglepetés, mert a rossz széria előtt veretlen volt az idény során az Anfield Roadon.

Miben reménykedhetnek mégis a Liverpool hívei a legjobb összeállításában érkező, a legutóbbi tizenöt mérkőzéséből tizennégyet megnyerő Chelsea ellen? Leginkább abban, hogy Klopp eddig kiválóan szerepelt a rangadókon a Liverpool élén. A két manchesteri alakulat, valamint a három legerősebb londoni (Chelsea, Arsenal, Spurs) elleni tizennégy bajnoki mérkőzéséből csupán egyet veszített el, hat győzelem és hét döntetlen mellett.

Nem lesz könnyű azonban feltörni a Chelsea védelmét: Antonio Conte alakulatának hátvédsora, Thibaut Courtois-val az élen félelmetesen teljesít az idényben. Eddig tizenhárom Premier League-mérkőzésen nem kapott gólt az idényben, ilyen magas mutatóval egyetlen csapat sem dicsekedhet a topligákban. Elöl pedig harcra kész az átigazolási ügyét végleg elfeledő Diego Costa, aki a legutóbbi 21 bajnoki meccsén 15 gólt szerzett.

Ugyan az első öt helyezett csapatból idegenben a Chelsea szerezte a legkevesebb gólt (17), de miután alig kap, a legtöbb pontot szerezte.