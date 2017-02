Kozák Danuta új klubtársakat kapott

Doma Gergő, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója leköszönt az UTE szakosztályvezetői posztjáról, a következő időszakban az egyesület eddigi edzője, Homoki Tamás vezeti a szakosztályt, így a klub szerdai sajtótájékoztatóján már ő mutatta be az UTE tokiói keretét, amelynek legfényesebb csillaga továbbra is az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta, aki anyai örömök előtt áll, így kihagyja a 2017-es idényt.

“Négy esztendővel ezelőtt érkeztem az UTE-ba, ahol mindenki tárt karokkal fogadott, szeretném megköszönni azt, hogy mindig mellettem álltak, s amióta bejelentettem, hogy várandós vagyok, ugyanazt a támogatást megadják nekem, mint korábban. Úgy érzem, a sportklub részéről ez igazán európai gesztus” – mondta a riói olimpián három aranyérmet szerző versenyző.

A MOL-csapat tagja jelezte, hogy nem állt le az edzésekkel.

“Jól érzem magam, továbbra is készülök, de most nem a minőség és a mennyiség a lényeg, hanem, hogy a baba és én is jól érezzük magunkat. A lényeg, hogy szeptemberben már olyan formában legyek, hogy ne kelljen hátrányból kezdeni a felkészülést a következő idényre” – tette hozzá Kozák Danuta.

A sajtótájékoztató négy új versenyzőjét is bemutatta az egyesület. A korábban győri színekben szereplő világbajnok kenus, Lakatos Zsanett a klub új trénerével, Almási Nándorral kezdte meg tokiói felkészülését.

“Hogy miért döntöttem az UTE mellett? Mert négy évben gondolkozom és biztos helyre akartam kerülni, oda ahol jól érzem magam. Korábban több edzőnél is megfordultam már, de Almában és az ő kajakos csoportjában látom a lehetőséget” – fogalmazta meg Lakatos Zsanett.

Három férfi kajakozó is csatlakozott a lila-fehér különítményhez: a Londonban olimpiai ezüstérmet szerző férfi négyes tagjai közül Tóth Dávid, Kulifai Tamás és Pauman Dániel is az UTE-ban folytatja – az ő edzőjük a kétszeres olimpiai bajnok Fazekas-Zur Krisztina férje és trénere, Rami Zur, valamint az ötszörös világbajnok Beé István lesz.

“Alapvetően szerettünk volna együtt maradni, mert az eredményeink is mutatják, hogy korábban bevált számunkra ez a felállás. Hiba lett volna ezen változtatni. Korábban is láttuk, hogy az UTE fiatal csapata milyen fejlődésen megy keresztül, ez is, no meg a légkör, a hangulat és a megfelelő háttér is vonzott bennünket a klubhoz” – mondta Kulifai Tamás.

“Az őszi felkészülést már az UTE-s csapattal kezdtük el, majd Ramival Győrben egy közös ráhangolódó táborban, majd Ramsauban sífutó táborban vettünk részt. Átbeszéltük a ciklusokat és ízelítőt kaphattunk az edzéseiből, amely számunkra is meglepő módon olykor még Kati néni keménységén is túltesz” – árulta el Pauman Dániel.

Az olimpiai ezüstérmes csapatból a négyes sztrókja, Kammerer Zoltán maradt győri klubjánál és edző tekintetében is külön utakon jár.

“Most különváltak útjaink, de lehet, hogy a későbbiekben majd újra összefonódnak. Ez függ a válogatási elvektől, hogy a négyesek számára lesz-e külön válogató vagy egyes és páros teljesítmény alapján állítják-e össze a négyeseket. És persze sok múlik azon is, hogy Zoli milyen formában lesz, hiszen külön utakon, külön edzővel készül” – válaszolt Tóth Dávid arra a kérdésre, hogy mi lesz a sorsa az olimpiai ezüstérmes négyesnek. A versenyző azt sem tartja kizártnak, hogy a jövőben 1000 méterre készülő Tótka Sándorral is kipróbálják majd a négyest.

És hogy milyen elvárásai vannak az Újpesti vezetésnek a versenyzőkkel kapcsolatban?

“Az elmúlt tizenegy évben lefektetett munka alapján építkezünk tovább, az új igazolásokkal az volt a célunk, hogy megerősítsük az erős U23-as csapatunkat, amely idén minden egyes szakágban a legjobban szerepelt, a legtöbb bajnoki pontot gyűjtötte össze” – mondta Homoki Tamás, aki nagy reményeket fűz az UTE tokiói keretéhez, hiszen reményei szerint a négyből legalább három szakágban lesznek UTE-s versenyzők a 2020-as játékokon.

Hogy az újabb négy éves építkezéshez adott a háttér, arról Őze István, az egyesület elnöke szólt.

“Jó háttérrel rendelkezik a klub, sikerült olyan versenyzőket igazolni a klubhoz, akik igazi példaképek a sportágban, arra ösztönzik a fiatalokat, hogy nálunk kezdjenek el sportolni. A klub igyekszik minél jobb körülményeket teremteni ehhez, már eddig is kétszáz millió forintot költöttünk a vízitelep fejlesztésére, és már most egyértelmű, hogy megérte a befektetés” – jelentette ki.

(Forrás és fotó: kajakkenusport.hu)