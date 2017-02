Óriási kártérítést kap Michael Schumacher felesége

A Funke médiacsoport még három éve, Michael Schumacher franciaországi síbalesete idején készített fényképeket az autóversenyző feleségéről, amint éppen a grenoble-i kórházba tart, és folyamatosan közölte magazinjain és internetes oldalán, még az után is, hogy Corinna Schumacher ügyvédei a bíróságtól kérték, tiltsa meg a fotók használatát.

A hamburgi bíróság már első fokon is 60 ezer eurós kártérítést ítélt meg, most ezt hagyta helyben a másodfokú testület is jogerős ítéletében. A család jogi képviselője, Felix Damm szerint azért ilyen magas a kártérítési összeg, mert többször is felhasználták a kérdéses fotókat, és a bíróság szerint az újságok kihasználták Schumacher feleségének "védtelen" állapotát.

Michael Schumachert 2013 decemberében értebaleset síelés közben a francia Alpokban, és azóta sem lehet tudni pontos információkat az állapotáról.